La presidenta de México se pronunció sobre las declaraciones de José Ramón Fernández y aclaró si los jugadores de Argentina le faltaron el respeto tras la final del Mundial 2026.

La final de la Copa del Mundo 2026 terminó con una enorme alegría para España y una gran desilusión para Argentina. El conjunto europeo se impuso por 1-0 y se quedó con el título, frustrando el sueño de la Albiceleste de conquistar un nuevo campeonato del mundo.

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Tras el pitazo final, las imágenes mostraron a los futbolistas argentinos completamente golpeados por la derrota. Muchos de ellos rompieron en llanto sobre el césped, mientras Lionel Messi y el resto del plantel intentaban asimilar el golpe de haber quedado a un paso del bicampeonato mundial.

Quien no dejó pasar la situación fue José Ramón Fernández. El histórico periodista mexicano cuestionó la actitud de los jugadores argentinos durante la ceremonia de premiación y aseguró que ignoraron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Una cosa es la frustración por perder y otra muy distinta es mostrar desdén hacia una jefa de Estado como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Representar una selección exige honrar a tu país…”, expresó a través de su cuenta personal de X y despertó la polémica.

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ARGENTINA PERDIÓ LA FINAL Y LAS FORMAS.



Una cosa es la frustración por perder y otra muy distinta es mostrar desdén hacia una jefa de Estado como nuestra presidenta @Claudiashein Representar una selección exige honrar a tu país… pic.twitter.com/v3lp2xVBUL — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 20, 2026

Claudia Sheinbaum negó que los jugadores argentinos le faltaran el respeto

La presidenta de México rompió el silencio tras las declaraciones de José Ramón Fernández y desmintió que los futbolistas argentinos hubieran tenido una actitud irrespetuosa con ella durante la premiación. Sheinbaum aseguró que entendió perfectamente el momento que atravesaban los subcampeones del mundo.

“En ningún momento hubo una falta de respeto, ellos iban concentrados en lo que habían vivido, en quedar en segundo lugar y en haber ganado”, aseguró la mandataria al referirse a la actitud de los jugadores argentinos tras la final.

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“EN NINGÚN MOMENTO HUBO UNA FALTA DE RESPETO…” ☝️😌



La Presidenta Claudia Sheinbaum fue directa y habló sobre la actitud de los jugadores argentinos en la premiación de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/e66bdZ6BZ4 — AS México (@ASMexico) July 20, 2026

“La Selección Argentina tenía este sentido de tristeza, Messi iba muy concentrado y los argentinos se fueron a saludar a su afición. Después vimos este momento emotivo de Messi”, agregó Sheinbaum, descartando por completo la interpretación realizada por el periodista mexicano.

En sintesis

José Ramón Fernández acusó a la Selección Argentina de ignorar a Claudia Sheinbaum.

acusó a la Selección Argentina de ignorar a Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió cualquier falta de respeto de los futbolistas argentinos

desmintió cualquier falta de respeto de los futbolistas argentinos España derrotó 1-0 a Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.