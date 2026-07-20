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Mundial 2026

La promesa que debe cumplir Cucurella por ganar el Mundial: “Me voy a tatuar la cara de…”

El lateral de la Selección de España había prometido llevar en la piel el rostro de un miembro de la delegación antes de la Copa del Mundo y ahora tendría que llevarlo a cabo.

Marc Cucurella hizo una arriesgada promesa que deberá cumplir por haber ganado el Mundial 2026
© Getty ImagesMarc Cucurella hizo una arriesgada promesa que deberá cumplir por haber ganado el Mundial 2026

La Selección de España es la campeona del Mundial 2026. La Roja superó con autoridad a Argentina en la final de Nueva York y obtuvo la segunda estrella de su historia. Este mismo lunes comenzaron los festejos y también empezaron a salir a la luz las promesas que hicieron los jugadores del combinado europeo.

Ahora bien, la que más hizo ruido es la de Marc Cucurella. El lateral izquierdo había prometido en una entrevista previa al inicio de la Copa del Mundo que se tatuaría el rostro de un miembro de la delegación de España, más precisamente del director técnico.

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Marc Cucurella deberá tatuarse la cara de Luis de la Fuente

Justo antes de que empiece el Mundial, Cucurella brindó una entrevista para El Partidazo de COPE y dio a conocer la arriesgada promesa que ahora deberá cumplir: “Me pondría un tatuaje pequeñito de Luis de la Fuente, la cara. Creo que está bien, creo que es un buen recuerdo”.

Lo que no confirmó el defensa de Real Madrid en ese entonces fue el lugar del tatuaje, pero tras la victoria de España sobre Argentina dio a conocer que será en un “lugar visible”.

Así sería un tatuaje de la cara de Luis de la Fuente (Foto: IA Google Gemini)

Así sería un tatuaje de la cara de Luis de la Fuente (Foto: IA Google Gemini)

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Lionel Messi habló luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

En síntesis

  • España ganó el Mundial 2026 tras superar a Argentina en Nueva York.
  • Marc Cucurella prometió tatuarse la cara del director técnico Luis de la Fuente.
  • El defensa de Real Madrid confirmó que el tatuaje será en un lugar visible.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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