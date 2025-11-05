La Selección Mexicana tendrá revancha pronto para soñar con seguir en carrera y buscará su primer triunfo en el Mundial Sub-17 2025, cuando se vea las caras ante Costa de Marfil, por el segundo compromiso del Grupo F de este prestigioso certamen intercontinental. A continuación, conoce todos los detalles sobre el siguiente desafío de la escuadra nacional.

¿Cómo le fue a México y Costa de Marfil en el debut en el Mundial Sub-17?

En el caso del combinado mexicano, cayó por 2-1 ante Corea del Sur en su primera presentación en el certamen. Koo Hyeonbin y Nam Ian convirtieron los tantos del triunfo de los asiáticos, mientras que Aldo Patricio De Nigris hizo lo propio para el conjunto tricolor, aunque no le alcanzó para sumar puntos.

Por el lado de la escuadra marfileña, viene de perder por 4-1 ante Suiza en su estreno en la competición de selecciones. Gil Zufferey, Adrien Llukes, Giacomo Koloto y Jill Stiel marcaron las conquistas de los europos, en tanto que Hubert Yao descontó para el elenco africano sobre el final del partido.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17?

El encuentro entre el ‘Tri’ y los ‘Elefantes’, correspondiente a la jornada 2 del Grupo F de la Copa del Mundo juvenil, se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre, y está estipulado por FIFA para comenzar a partir de las 08.45 horas del Centro de México (17.45 hora local de Qatar, con nueve horas de diferencia).

¿Cuál es la sede de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17?

El lugar anfitrión del segundo juego de la Selección Mexicana será la cancha 2 del Aspire Zone Pitch, dentro del ‘Aspire Academy’, un impresionante complejo de campos que se utiliza como una de las sedes de la competencia universal. El centro deportivo se ubica en la imponente ciudad de Rayyan, en Qatar.

¿Qué canal transmite México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17?

Para poder seguir el enfrentamiento entre americanos y africanos por el torneo mundialista, se pueden sintonizar en vivo y en directo en todo México las pantallas de TUDN y Nu9ve (por televisión), y de la plataforma ViX Premium (en forma online, vía streaming). Serán las tres señales que transmitirán el encuentro en el país.

