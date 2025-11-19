La Selección Mexicana volvió a dejar mucho que desear en una nueva doble jornada de fecha FIFA. Los dirigidos por Javier Aguirre ya acumulan seis partidos sin conocer la victoria y el presente genera gran preocupación en aficionados y especialistas. El primer encuentro terminó 0-0 ante Uruguay, mientras que el segundo fue derrota por 2-1 ante Paraguay.

Publicidad

Publicidad

México vs. Paraguay por el amistoso internacional (Getty Images)

La afición ha mostrado su descontento con el rendimiento del equipo y lo dejó claro abucheando tanto al entrenador como a los jugadores en ambos encuentros. Faltan pocos meses para el Mundial 2026, en el que México será anfitrión, y las ideas en el equipo aún no son claras. Además, no se sabe con exactitud qué jugadores serán convocados, ya que varios no han mostrado el nivel esperado.

Llevar seis partidos sin ganar ha tenido consecuencias en el ranking FIFA, que se actualizó tras la fecha FIFA de noviembre. México descendió un puesto, pasando del 14 al 15, y fue superado por Estados Unidos, que subió dos posiciones gracias a sus victorias ante Paraguay y Uruguay en los amistosos recientes.

Publicidad

Publicidad

Los 10 mejores equipos del ranking FIFA

Puesto Equipo Puntos previos Puntos actuales +/- 1 España 1880.76 1877.18 -3.58 2 Argentina 1872.43 1873.33 +0.90 3 Francia 1862.71 1870.00 +7.29 4 Inglaterra 1824.30 1834.12 +9.82 5 Brasil 1758.85 1760.46 +1.61 6 Portugal 1778.00 1760.38 -17.62 7 Países Bajos 1759.96 1756.27 -3.69 8 Bélgica 1740.01 1730.71 -9.30 9 Alemania 1713.30 1724.15 +10.85 10 Croacia 1710.15 1716.88 +6.73

Esta actualización muestra cómo los resultados recientes afectaron a los equipos más importantes del mundo. España, a pesar de una ligera caída de puntos, sigue liderando, mientras que selecciones como Portugal y Bélgica tuvieron pérdidas notables. México, por su parte, necesita mejorar urgentemente si quiere llegar al Mundial 2026 en buena forma y recuperar confianza en el ranking mundial.

ver también El fuerte mensaje de Javier Aguirre a la plantilla de la Selección Mexicana: “No les alcanza”

En síntesis

La Selección Mexicana acumula seis partidos sin ganar tras el 0-0 ante Uruguay y la derrota 2-1 con Paraguay.

acumula sin ganar tras el ante Uruguay y la derrota con Paraguay. México descendió del puesto 14 al 15 en el ranking FIFA actualizado en noviembre.

descendió del puesto al en el actualizado en noviembre. España se mantiene en el puesto 1 del ranking FIFA con 1877.18 puntos actuales.

Publicidad