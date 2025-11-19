La Selección Mexicana volvió a dejar mucho que desear y alcanzó su sexto partido sin conocer la victoria, lo que preocupa mucho a todos a pocos meses para el comienzo del Mundial 2026. Tras el 0-0 ante Uruguay en el primer amistoso de preparación de la fecha FIFA de noviembre, el Tri se midió ante Paraguay en San Antonio y perdió por 2-1.

El público volvió a mostrar su descontento y abucheó al equipo como había pasado en Torreón hace unos días atrás, dejando en claro su inconformidad con el presente que están pasando. La afición mostró su frustración por la falta de resultados y también por el rendimiento del equipo en ambos compromisos, dejando un ambiente tenso alrededor del Tri.

Tras la derrota, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa y apuntó contra sus futbolistas con una frase muy dura: “No voy a individualizar, pero si hay jugadores que quieren y pueden, pero también hay otros que quieren y que quizás no les alcanza”.

La advertencia de Aguirre a la plantilla

Además, el DT les dejó en claro a aquellos futbolistas que están enojados por los abucheos del público en los partidos, que no están preparados para vestir la playera del Tri: “El que no está preparado para ser abucheado no sirve para estar aquí”.

Y también dijo de qué manera podrían volver a ganarse a la afición: “Con victorias es como la gente volverá a creer en nosotros. Es una labor que tenemos de aquí al Mundial, recuperar a la gente”.

La presión crece para el Tri a medida que se acerca el Mundial 2026, y el mensaje de Aguirre apunta a que cada jugador debe asumir su rol y dar lo máximo. Solo el rendimiento colectivo y la entrega podrán cambiar la percepción de la afición y asegurar un clima más favorable rumbo al certamen más importante del mundo.

