Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del amistoso entre Atlas y Chivas por la Copa Pacífica 2026.

Diego González se metió en el área y avisó, pero el arquero Rangel se quedó con la pelota.

Desde las 20:45 horas de la CDMX, Atlas y Chivas se miden en una nueva edición del Clásico Tapatío, en el marco de las semifinales de la Copa Pacífica 2026. El duelo forma parte del cuadrangular amistoso que también integran Leones Negros y Rayados, y promete emociones pese a tratarse de un partido de preparación.

Este encuentro será una prueba clave para ambos equipos, que afinan detalles de cara al Clausura 2026. Tanto Atlas como Chivas buscarán ajustar funcionamiento, probar variantes y llegar con ritmo competitivo al inicio del torneo, en un clásico que siempre se juega con intensidad, más allá del carácter amistoso.