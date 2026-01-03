Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Atlas 0-0 Chivas: transmisión minuto a minuto de la Copa Pacífica 2026

Atlas y Chivas se enfrentan en una nueva edición del Clásico Tapatío en un amistoso de alto voltaje, correspondiente a las semifinales de la Copa Pacífica 2026, en la antesala del Clausura 2026.

5´ PT- Se salva Chivas

Diego González se metió en el área y avisó, pero el arquero Rangel se quedó con la pelota.

1´ PT- Comienza el partido

Se disputan los primeros 45 minutos del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.

La playera lista de Atlas

Así llegó Atlas al Estadio

Chivas tiene equipo confirmado

Los elegidos por Milito son:

1 RANGEL  

37 LEDEZMA

23 AGUIRRE

7 ROMO (C) 

21 CASTILLO

5 B. GONZÁLEZ 

6 GOVEA

11 B. GUTIÉRREZ 

10 ÁLVAREZ 

25 ALVARADO

20 A. SEPÚLVEDA 

Chivas ya está en el estadio

Televisación del partido

Televisión: ESPN
Streaming: Disney+

TODO LISTO PARA EL CLÁSICO TAPATÍO

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del amistoso entre Atlas y Chivas por la Copa Pacífica 2026.

Por Ramiro Canessa

Atlas vs. Chivas por el Clásico Tapatío.
© Getty ImagesAtlas vs. Chivas por el Clásico Tapatío.

Desde las 20:45 horas de la CDMX, Atlas y Chivas se miden en una nueva edición del Clásico Tapatío, en el marco de las semifinales de la Copa Pacífica 2026. El duelo forma parte del cuadrangular amistoso que también integran Leones Negros y Rayados, y promete emociones pese a tratarse de un partido de preparación.

Este encuentro será una prueba clave para ambos equipos, que afinan detalles de cara al Clausura 2026. Tanto Atlas como Chivas buscarán ajustar funcionamiento, probar variantes y llegar con ritmo competitivo al inicio del torneo, en un clásico que siempre se juega con intensidad, más allá del carácter amistoso.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
