¿Cuándo y a qué hora se juega Rayados vs. Atlas por la final de la Copa Pacífica 2026?

Tras los partidos de semifinales, ya está definido el horario de la final del certamen de preparación previo al Clausura 2026.

Por Ramiro Canessa

Rayados vs. Atlas por la final de la Copa Pacífica.
© Getty ImagesRayados vs. Atlas por la final de la Copa Pacífica.

Este fin de semana se está llevando a cabo la Copa Pacífica 2026, un torneo de preparación que sirve como antesala del Clausura 2026. Cuatro equipos participan en este cuadrangular amistoso: Rayados, Leones Negros, Chivas y Atlas, con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del nuevo certamen del futbol mexicano.

La actividad comenzó el sábado con el enfrentamiento entre Rayados y Leones Negros, duelo que marcó el arranque del torneo. El conjunto regiomontano fue ampliamente superior y se quedó con el triunfo por 3-0, resultado que le permitió avanzar a la gran final del certamen.

El equipo dirigido por Domènec Torrent mostró solidez y contundencia a lo largo del encuentro. Los goles de Rayados fueron anotados por Robert De La Rosa, Anthony Martial y Cristian Reyes, sellando una victoria clara ante el conjunto universitario.

Más tarde, la atención se trasladó al Clásico Tapatío, donde Chivas y Atlas se enfrentaron para definir al segundo finalista de la Copa Pacífica 2026. Durante los 90 minutos, no se sacaron ventajas y definieron el encuentro en los penales, donde los Rojinegros se lo llevó por 5-3.

Horario de la final de la Copa Pacífica

La final de la Copa Pacífica 2026 se disputará el domingo 4 de enero, con un horario de inicio programado para las 18:30 hora de la CDMX, en un duelo que pondrá frente a frente a Rayados y a los rojinegros.

La mega alineación que tendrá Necaxa con los fichajes de Julián Carranza, Agustín Almendra y Lorenzo Faravelli

La mega alineación que tendrá Necaxa con los fichajes de Julián Carranza, Agustín Almendra y Lorenzo Faravelli

