¿Cuándo y a qué hora se juega Rayados vs. Atlas por la final de la Copa Pacífica 2026?

Este fin de semana se está llevando a cabo la Copa Pacífica 2026, un torneo de preparación que sirve como antesala del Clausura 2026. Cuatro equipos participan en este cuadrangular amistoso: Rayados, Leones Negros, Chivas y Atlas, con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del nuevo certamen del futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

La actividad comenzó el sábado con el enfrentamiento entre Rayados y Leones Negros, duelo que marcó el arranque del torneo. El conjunto regiomontano fue ampliamente superior y se quedó con el triunfo por 3-0, resultado que le permitió avanzar a la gran final del certamen.

El equipo dirigido por Domènec Torrent mostró solidez y contundencia a lo largo del encuentro. Los goles de Rayados fueron anotados por Robert De La Rosa, Anthony Martial y Cristian Reyes, sellando una victoria clara ante el conjunto universitario.

Más tarde, la atención se trasladó al Clásico Tapatío, donde Chivas y Atlas se enfrentaron para definir al segundo finalista de la Copa Pacífica 2026. Durante los 90 minutos, no se sacaron ventajas y definieron el encuentro en los penales, donde los Rojinegros se lo llevó por 5-3.

Publicidad

Publicidad

Horario de la final de la Copa Pacífica

La final de la Copa Pacífica 2026 se disputará el domingo 4 de enero, con un horario de inicio programado para las 18:30 hora de la CDMX, en un duelo que pondrá frente a frente a Rayados y a los rojinegros.