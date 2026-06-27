El mediocentro y defensa argentinos no serán parte del duelo de la Albiceleste ante los Bravos por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026, Jordania y Argentina se miden este sábado 27 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Dallas. Ambos conjuntos van por la victoria para cerrar la zona de la mejor manera.

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Para este compromiso, el director técnico Lionel Scaloni no contará con dos jugadores clave. El defensa Cristian Romero y el mediocentro Rodrigo De Paul no serán parte del compromiso y estarán en el banquillo. Mientras el jugador de Tottenham aún no está recuperado al 100% de un golpe en su rodilla derecha, la variante del futbolista de Inter Miami es meramente táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de Cristian Romero y Rodrigo De Paul en Jordania vs. Argentina?

Con esta noticia, el defensa Nicolás Otamendi y el volante Leandro Paredes se suman a la alineación titular y tendrán la chance de sumar minutos en el certamen internacional. Mientras el primero conformará la zaga junto a Marco Senesi, el segundo estará en la mitad de la cancha junto a Giovani Lo Celso.

¿Cuál será la alineación de Argentina vs. Jordania sin Cristian Romero y Rodrigo De Paul?

Sin Cristian Romero y Rodrigo De Paul, el conjunto sudamericano formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto asiático: Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso; Paz; Álvarez y Martínez.