¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026

Repasa quiénes serán los protagonistas del último encuentro de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

Llegó el día en el que la Fase de Grupos del Mundial 2026 culmina. Este sábado desde las 20:00hs del Centro de México se enfrentan Jordania y Argentina por la última jornada de la zona J. A continuación, repasa quiénes son los 22 protagonistas para un duelo que se juega por el mero honor deportivo y nada en juego.

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Tras la última derrota ante Argelia por 2-1, Jordania sepultó cualquier posibilidad de avanzar a la próxima instancia de la Copa del Mundo. En ese sentido, el combinado asiático sabe que terminará en el último lugar del grupo, aunque con la misión de dejar el mejor papel posible.

Por su parte, el elenco campeón del mundo aseguró de sobra la clasificación y el primer lugar la jornada pasada con la victoria por 2-0 ante Austria. Ahora, con la atención puesta en el encuentro del próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos final, este sábado será momento de darle minutos a quienes suelen ser suplentes. Es un hecho que Lionel Messi no será titular e ingresará en el complemento.

Alineación de Jordania vs. Argentina

Yazeed Abulaila

Husam Abu Dahab

Yazan Al Arab

Abdallah Nasib

Mohannad Abu Taha

Noor Al Rawabdeh

Nizar Al Rashdan

Ehsan Haddad

Odeh Fakhoury

Ali Azaizeh

Ali Olwan

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Alineación de Argentina vs. Jordania

Emiliano Martínez

Giuliano Simeone

Nicolás Otamendi

Marcos Senesi

Nicolás Tagliafico

Nico Paz

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

Giovani Lo Celso

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

En síntesis