¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Jordania vs. Argentina por el Mundial 2026

Llegó el día en el que la Fase de Grupos del Mundial 2026 culmina. Este sábado desde las 20:00hs del Centro de México se enfrentan Jordania y Argentina por la última jornada de la zona J. A continuación, repasa quiénes son los 22 protagonistas para un duelo que se juega por el mero honor deportivo y nada en juego.
Tras la última derrota ante Argelia por 2-1, Jordania sepultó cualquier posibilidad de avanzar a la próxima instancia de la Copa del Mundo. En ese sentido, el combinado asiático sabe que terminará en el último lugar del grupo, aunque con la misión de dejar el mejor papel posible.
Por su parte, el elenco campeón del mundo aseguró de sobra la clasificación y el primer lugar la jornada pasada con la victoria por 2-0 ante Austria. Ahora, con la atención puesta en el encuentro del próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos final, este sábado será momento de darle minutos a quienes suelen ser suplentes. Es un hecho que Lionel Messi no será titular e ingresará en el complemento.
Alineación de Jordania vs. Argentina
- Yazeed Abulaila
- Husam Abu Dahab
- Yazan Al Arab
- Abdallah Nasib
- Mohannad Abu Taha
- Noor Al Rawabdeh
- Nizar Al Rashdan
- Ehsan Haddad
- Odeh Fakhoury
- Ali Azaizeh
- Ali Olwan
Alineación de Argentina vs. Jordania
- Emiliano Martínez
- Giuliano Simeone
- Nicolás Otamendi
- Marcos Senesi
- Nicolás Tagliafico
- Nico Paz
- Leandro Paredes
- Exequiel Palacios
- Giovani Lo Celso
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
En síntesis
- Argentina y Jordania cierran la actividad del Grupo J en un partido donde la Albiceleste ya tiene asegurado el liderato de la zona.
- El astro Lionel Messi no formará parte de la alineación titular de Argentina, iniciando el encuentro desde el banco de suplentes para sumar minutos en el complemento.
- La selección argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final, instancia donde se medirá ante Cabo Verde el próximo viernes.