¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

Scaloni sorprendió con el 11 inicial para el partido ante Inglaterra dejando a uno de los históricos en el banquillo.

Argentina vuelve a jugar un partido clave en una Copa del Mundo nada más ni nada menos que contra Inglaterra en busca de un lugar en la ifnal del torneo internacional más importante del mundo.

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Rodrigo De Paul no será titular en el partido entre Inglaterra y Argentina por la semifinal del Mundial 2026 debido a una decisión futbolística de Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina decidió realizar una modificación en el mediocampo y dejar al volante en el banco de suplentes.

La determinación del técnico está relacionada con el presente del mediocampista, que no logró mostrar el mismo nivel que en los últimos partidos importantes con la camiseta argentina. Scaloni consideró que, para este duelo ante Inglaterra, era necesario apostar por otras alternativas.

De Paul fue una pieza clave durante el ciclo de Scaloni, especialmente en la consagración del Mundial de Qatar 2022, pero en esta ocasión el entrenador eligió modificar la formación para buscar una mejor respuesta ante un rival de máxima exigencia.

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Los titulares de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Leandro Paredes

Giuliano Simeone

Lionel Messi

Julián Álvarez

En sintesis