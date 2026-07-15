¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

Argentina vuelve a jugar un partido clave en una Copa del Mundo nada más ni nada menos que contra Inglaterra en busca de un lugar en la ifnal del torneo internacional más importante del mundo.
Rodrigo De Paul no será titular en el partido entre Inglaterra y Argentina por la semifinal del Mundial 2026 debido a una decisión futbolística de Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina decidió realizar una modificación en el mediocampo y dejar al volante en el banco de suplentes.
La determinación del técnico está relacionada con el presente del mediocampista, que no logró mostrar el mismo nivel que en los últimos partidos importantes con la camiseta argentina. Scaloni consideró que, para este duelo ante Inglaterra, era necesario apostar por otras alternativas.
De Paul fue una pieza clave durante el ciclo de Scaloni, especialmente en la consagración del Mundial de Qatar 2022, pero en esta ocasión el entrenador eligió modificar la formación para buscar una mejor respuesta ante un rival de máxima exigencia.
Los titulares de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Leandro Paredes
- Giuliano Simeone
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
En sintesis
- Rodrigo De Paul será suplente ante Inglaterra por decisión táctica de Lionel Scaloni.
- Lionel Scaloni modificó el mediocampo de Argentina para la semifinal del Mundial 2026.
- Argentina jugará con Lionel Messi y Julián Álvarez en la alineación titular confirmada.