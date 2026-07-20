Rodrigo de Paul hace polémico posteo

Luego de disputarse la Copa del Mundo, se pudieron compartir algunas jugadas en las que el conjunto argentino se había visto beneficiado. Cabe mencionar que estos se convirtieron en una posibilidad de “ayuda” por parte de la FIFA para que Argentina se llevara el bicampeonato.

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Ante ello, algunos futbolistas del equipo al llegar a Buenos Aires, ya compartieron su pesar tras la derrota y fue Rodrigo de Paul uno de los elementos que causó polémica con su mensaje, dejando ver su molestia por no haber conseguido la Copa del Mundo: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes.”

Las polémicas palabras de Rodrigo de Paul

Sin embargo, esto no fue todo, sino que lo que generó molestia fue que usó este medio para mandarle un recado a los “antis”: “Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento. Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas, molestan, porque nuestras maneras les jode…”

Al final, termina afirmando esa molestia, aunque está orgullos de portar los colores: “Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”.

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La afición ha compartido este mensaje ante todas las acusaciones que se le han hecho a la Albiceleste, aunque también notan cierta molestia en creer que hubo “algo” que hizo que la escuadra cayera y a lo mejor tenía que ver con un posible amaño en su contra.

En síntesis

Rodrigo de Paul lamentó en Buenos Aires la derrota en la Copa del Mundo.

lamentó en Buenos Aires la derrota en la Copa del Mundo. Rodrigo de Paul denunció conspiraciones infundadas instaladas contra su equipo durante el Mundial.

denunció conspiraciones infundadas instaladas contra su equipo durante el Mundial. Selección de Argentina no logró conseguir el bicampeonato en la Copa del Mundo.