La Selección Colombia ha logrado algo que sucede poco en el futbol, por el ganar o perder del día a día: generar simpatía en aficionados de otras regiones de Sudamérica. Por su estilo de juego alegre, ofensivo y lleno de personalidad, ha causado un atractivo en fanáticos del extranjero que disfrutan viendo o siguiendo al equipo de Néstor Lorenzo.
Por otro lado, Colombia ha sabido combinar el talento de sus figuras con una conexión especial con la gente. La música, el baile y la energía que la rodean forman parte de una imagen positiva que trasciende lo deportivo. En el continente está esa admiración por su particular forma de vivir el fútbol, donde el espectáculo y la pasión van de la mano.
Ese afecto conseguido en simpatizantes no-colombianos terminó de estallar con el lanzamiento de “El ritmo que nos une”, una canción que se volvió popular en todo Sudamérica. Con Luis Díaz y Richard Rios como principales representantes de esa danza dentro del campo, es un tema musical que entró en la piel de la mayor parte de los seguidores futboleros.
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La letra completa de “El ritmo que nos une”, canción de la Selección Colombia:
Mami, prenda la radio, encienda la tele
Y no me molesten, que hoy juega La Sele
Coja la curva, coja la L, si no está alentando
Mami, prenda la radio, encienda la tele
Y no me molesten, que hoy juega La Sele
Coja la curva, coja la L, si no está alentando
Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaeton
Llamen los vecinos, saque el televisor
El equipo está duro y quiere salir campeón
Guarden energía para que canten el gol
Olé, olé, olea
La bajo de pecho y la meto de volea
Olé, olé, olea
Después del partido también se perrea
El pana está trayendo la fría
En la calle, ya se escucha algarabía
Futbolero desde que era cría
Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía
Y hoy la moja Lucho Díaz
Qué calidoso, qué mostro, qué jugador
Saque las banderas, saque el tambor
Que llegó lo más chimba, la Tricolor
Con el calor de la costa pa’ meterle el sabor
SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha
En tribuna, una avalancha, y La Sele en la cancha
El que se cae, se para y gana la revancha
Qué nitidez, míralo como engancha
Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor
Dónde tú vaya’, yo voy
Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador
Me tiene’ en concentración
Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor
Donde tú vaya’, yo voy
Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador
Me tiene’ en concentración
Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor
Dónde tú vaya’, yo voy
Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador
Me tiene’ en concentración
Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor
Dónde tú vayas, yo voy
Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador
Me tiene en concentración
To’ el mundo arriba de la silla
Esto parece el carnaval de Barranquilla
La cosa es sencilla
Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla
Mami, prenda la radio, encienda la tele
Y no me moleste, que hoy juega La Sele
Coja la curva, coja la L, si no está alentando
Mami, prenda la radio, encienda la tele
Y no me molesten, que hoy juega La Sele
Coja la curva, coja la L, si no está alentando
[Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo
Todos los colombianos
Colombia, Colombia
Mi patria amada, Colombia…]