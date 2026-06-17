Apréndete las líricas del tema musical más popular del representativo sudamericano más movido de todos.

La Selección Colombia ha logrado algo que sucede poco en el futbol, por el ganar o perder del día a día: generar simpatía en aficionados de otras regiones de Sudamérica. Por su estilo de juego alegre, ofensivo y lleno de personalidad, ha causado un atractivo en fanáticos del extranjero que disfrutan viendo o siguiendo al equipo de Néstor Lorenzo.

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Por otro lado, Colombia ha sabido combinar el talento de sus figuras con una conexión especial con la gente. La música, el baile y la energía que la rodean forman parte de una imagen positiva que trasciende lo deportivo. En el continente está esa admiración por su particular forma de vivir el fútbol, donde el espectáculo y la pasión van de la mano.

Ese afecto conseguido en simpatizantes no-colombianos terminó de estallar con el lanzamiento de “El ritmo que nos une”, una canción que se volvió popular en todo Sudamérica. Con Luis Díaz y Richard Rios como principales representantes de esa danza dentro del campo, es un tema musical que entró en la piel de la mayor parte de los seguidores futboleros.

La letra completa de “El ritmo que nos une”, canción de la Selección Colombia:

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

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Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaeton

Llamen los vecinos, saque el televisor

El equipo está duro y quiere salir campeón

Guarden energía para que canten el gol

Olé, olé, olea

La bajo de pecho y la meto de volea

Olé, olé, olea

Después del partido también se perrea

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El pana está trayendo la fría

En la calle, ya se escucha algarabía

Futbolero desde que era cría

Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía

Y hoy la moja Lucho Díaz

Qué calidoso, qué mostro, qué jugador

Saque las banderas, saque el tambor

Que llegó lo más chimba, la Tricolor

Con el calor de la costa pa’ meterle el sabor

SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha

En tribuna, una avalancha, y La Sele en la cancha

El que se cae, se para y gana la revancha

Qué nitidez, míralo como engancha

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Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Dónde tú vaya’, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Donde tú vaya’, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Dónde tú vaya’, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene’ en concentración

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Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Dónde tú vayas, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene en concentración

To’ el mundo arriba de la silla

Esto parece el carnaval de Barranquilla

La cosa es sencilla

Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me moleste, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

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Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

[Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo

Todos los colombianos

Colombia, Colombia

Mi patria amada, Colombia…]

El video oficial de “El Ritmo que nos une”, canción de la Selección Colombia: