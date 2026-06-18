El más elogiado en la Selección Mexicana vs Corea del Sur

Aunque Romo y Rangel destacaron por el gol y la atajada, hubo un jugador que recibió los elogios por su buena actuación.

Este jueves la Selección Mexicana disputó el segundo partido de la fase de grupos ante Corea del Sur en el cual consiguió la victoria gracias a la anotación de Luis Romo y a la atajada de Raúl Rangel en los últimos minutos del partido. Sin embargo no fue el único jugador elogiado en el encuentro por el desempeño en el partido.

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Javier Aguirre tomó la decisión de que en este once inicial saliera Jorge Sánchez como lateral derecho, mientras que sentó a Israel Reyes y terminó por generar mucho peligro por esa zona. Ante esto, la buena noticia es que hubo un elemento que eligió el estratega, el cual salvó muchas jugadas que pudieron terminar en gol.

¿El mejor jugador del México vs Corea del Sur?

El futbolista mexicano que fue elogiado por la afición es nada más y nada menos que Roberto Alvarado y es que aunque su función es como extremo terminó por ser muy útil ante los errores de Sánchez. De esta manera, el futbolista de Chivas volvió a ser un acierto en el cuadro de Aguirre para este segundo duelo, pero en la zona defensiva.

Cabe mencionar que en el tiempo en el que Juan Carlos Osorio dirigió a Jesús Gallardo en el Tricolor tomó la decisión de retrasarlo, con la idea de que quedara como lateral, ahora es la posición en la cual lo vemos regularmente porque tiene un buen desarrollo en el campo cuando ocupa esa posición, por lo que ahora la afición pide lo mismo con el “Piojo”.

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Tan sólo en el encuentro de esta noche, Alvarado se convirtió en el jugador que los coreanos no pudieron pasar, con ello, estando en la lateral, podría tener un mejor desempeño, puesto que las críticas hacia él han sido principalmente cuando está en el ataque, puesto que no es capaz de generar tantas jugadas importantes para los centrodelanteros.

En síntesis

Roberto Alvarado fue elogiado por la afición tras su gran desempeño defensivo ante Corea.

fue elogiado por la afición tras su gran desempeño defensivo ante Corea. La Selección Mexicana venció a Corea del Sur con gol de Luis Romo este jueves.

venció a Corea del Sur con gol de Luis Romo este jueves. El estratega Javier Aguirre incluyó a Jorge Sánchez como titular en la lateral derecha.