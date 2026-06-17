La 'Sele' cumplió con los deberes y encendió una zona que se puso más caliente que nunca.

Ciudad de México fue anfitrión de una verdadera fiesta este miércoles por la noche, cuando Colombia venció por 2-1 a Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca. Ante una multitud, la ‘Tricolor’ se impuso en su presentación oficial en el Mundial 2026, y comenzó su nueva travesía en la competencia de selecciones con una sonrisa.

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A los 40 minutos de partido, Daniel Muñoz marcó el primero para los sudamericanos tras asistencia de Díaz. En el complemento, a los 60 minutos Abbosbek Fayzullaev anotó el empate para los asiáticos al capturar un rebote. Finalmente, a los 65 minutos Luis Díaz convirtió el segundo a pase de Puerta, para poner cifras definitivas.

Unas horas antes, por la misma zona, Portugal igualó 1-1 con RD Congo en Houston, en uno de los marcadores más sorprendentes de esta primera jornada del torneo. Joao Neves había puesto en ventaja a los lusos a los 6 minutos de juego, pero Yoanne Wissa decretó el empate final a los 50 minutos, enmudenciendo el estadio.

Lucho Díaz le dio los tres puntos a Colombia [Foto: Getty]

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Con estos resultados del miércoles, Colombia es el único líder del Grupo K del Mundial 2026, con 3 puntos de tres disputados. Por detrás, Portugal y República del Congo marchan como escoltas con 1 punto, a dos de la cima de la zona. En cuarto y último puesto se encuentra Uzbekistán, que es el único que por el momento tiene 0 unidades.

En la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, Colombia irá ante RD Congo el próximo martes 23 de junio a las 20.00 hora CDMX en el Estadio Guadalajara (México). En el otro partido, Portugal irá ante Uzbekistán también el próximo martes 23 de junio pero a las 11.00 hora CDMX y en el Estadio Houston (Estados Unidos).

La tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026 tras Colombia 2-1 Uzbekistán: