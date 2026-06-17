Entérate todo lo que tienes que saber sobre la ceremonia donde se coronará al mejor futbolista del año.

En la Copa del Mundo, los futbolistas se juegan un lugar en la historia de su país, la gloria eterna y además representa una vidriera para dar un salto en sus carreras. Sin embargo, un Mundial también puede catapultar la conquista de un Balón de Oro. Algunas de las últimas ediciones son prueba de ello y los jugadores lo saben más que nadie.

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Este año, vuelven a coincidir el torneo de selecciones con la ceremonia de France Football: los favoritos para el BDO 2026 pueden cambiar según la Copa del Mundo 2026. En esta oportunidad todavía más, con la inclusión de nuevos cupos y de más países en la cita intercontinental, cada partido puede ser determinante en la carrera por el galardón.

La ceremonia de premiación correspondiente a esta temporada ya tiene fecha: se llevará a cabo el lunes 26 de octubre del 2026. Será la edición número 70 del Balón de Oro, por lo que ya se está planificando una gala especial que sea diferente a las anteriores. De arranque, cambia la sede: será en Londres y no en París como se hizo históricamente desde siempre.

La gala del Balón de Oro se muda a Inglaterra [Foto: Getty]

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En los últimos dos Mundiales, el desarrollo de la competencia de la FIFA fue absolutamente determinante para la elección del ganador del Balón de Oro. Modric, figura en Rusia 2018, y Messi, figura en Qatar 2022, ganaron el premio que siguió a esas citas mundialistas. Bajo esa línea, todo indica que este Mundial 2026 también podría inclinar la balanza a favor de algún jugador que se destaque.

De acuerdo a la información proporcionada por GOAL a cuatro meses de la entrega del Balón de Oro 2026, los favoritos a quedarse con esta edición están jugando la Copa del Mundo. Entre los principales aspirantes a adueñarse del trofeo de France Football aparecen Luis Díaz, Harry Kane, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé. Kvicha Kvaratskhelia, por otro lado, es un candidato que no juega el Mundial y podría perder terreno.

Como suele suceder cada temporada, los nominados se darán a conocer recién en agosto, por lo que el Mundial 2026 entra dentro del período de análisis y hará la diferencia. El colombiano, el inglés y los franceses, entre otros, están metidos de lleno en la carrera por ganarse la elección de los votantes en la ceremonia de este año. ¿Saldrá de esos nombres o habrá sorpresas?