Abdukodir Khusanov protagonizó el blooper del Mundial 2026: patada a Luis Díaz y lesión de un camarógrafo

El primer tiempo del estreno de los Cafeteros ante los asiáticos dejó una de las curiosidades de la Copa del Mundo.

Muchas cosas se esperaban del duelo entre la selección Colombia y Uzbekistán este miércoles en el Estadio Azteca por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026, pero ver a un camarógrafo lesionado, sin dudas, no era una de ellas. Esto sucedió de manera inesperada en una jugada aislada que dejó al trabajador fuera de competencia.

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Transcurría el minuto 33 cuando Luis Díaz frotó la lámpara y se envió un balón largo para intentar aprovechar los espacios que había dejado la defensa asiática, pero la jugada se fue muy cerca de la línea lateral, donde Khusanov no dudó en ir a derribar al extremo colombiano para disipar el peligro cercano a su área.

Así fue el insólito momento que protagonizó Abdukodir Khusanov contra Colombia

Al momento de cruzar y cometer infracción, la inercia terminó llevando al central a estrellarse contra el camarógrafo que se encontraba registrando lo sucedido. El impacto fue tal, que el hombre tuvo que recibir asistencia médica y dejar su puesto mientras el juego continuaba.

JAJAJAJAJA COMO ATROPELLAN AL CAMARÓGRAFO 💀 pic.twitter.com/O6P1jYT5KC — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 18, 2026

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Sin dudarlo, el árbitro principal del encuentro, el inglés Anthony Taylor, le mostró la tarjeta amarilla a Khusanov por semejante infracción sobre Díaz. Por su parte, el camarógrafo no volvió a aparecer en escena luego del choque, aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores y todo quedó en un suceso curioso, pocas veces visto en un evento deportivo.

Díaz se transformó en una amenaza constante para la defensa uzbeka. De hecho, el Guajiro asistió de manera magistral al lateral Daniel Muñoz, quien convirtió el 1-0 que abrió el marcador con una definición espectacular. A pesar de los intentos por detenerlo, incluido el vehemente de Khusanov, el crack del Bayern Múnich manejó los hilos del ataque a su gusto. Intratable.

Gol de Muñoz con asistencia de Lucho, VIVA COLOMBIAAAAAA pic.twitter.com/Jo3hNF6TaB — 𓆰dani𓆪🇨🇴 (@daniespitia__17) June 18, 2026

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En síntesis