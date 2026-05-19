Manchester City compró a Josko Gvardiol por 90 millones de euros al Leipzig en agosto de 2023 y podría abandonar al club inglés.

Se vienen cambios importantes en Manchester City. Pep Guardiola dirigiría el próximo domingo su último partido en el equipo de la Premier League y otros futbolistas podrían seguir el mismo camino del entrenador una vez que finalice la temporada.

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Uno de ellos sería Josko Gvardiol. De acuerdo a la información revelada por el diario alemán SPORT1, el central croata tendría la intención de irse del Manchester City y su gran anhelo sería jugar en el Bayern Múnich, por lo que podría convertirse en compañero de Luis Díaz.

De hecho, Josko Gvardiol ya estuvo cerca de fichar por el Bayern Múnich cuando el conjunto bávaro y el Manchester City se lo disputaron cuando el defensa se encontraba en el RB Leipzig. En ese momento, el equipo inglés ganó la pulseada y lo compró por 90 millones de euros.

¿Cuánto tendría que pagar Bayern Múnich?

Y precisamente ese número en la transferencia es lo que le genera una incógnita al Bayern Múnich de acuerdo a lo revelado por SPORT1. Si bien el equipo de Luis Díaz tiene interés en Josko Gvardiol, el conjunto bávaro no estaría dispuesto a desembolsar 90 millones (o más) por el futbolista.

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Josko Gvardiol ha sido un jugador clave para Pep Guardiola (Getty Images)

Sin embargo, si en la negociación el Bayern Múnich logra bajar la cifra a aproximadamente unos 75 millones, en ese caso el campeón de la Bundesliga podría empezar a considerar el fichaje. Lotthar Matthäus, leyenda del conjunto bávaro, comentó hace unos días una información relacionada al futbolista.

“Tengo un jugador en mente y he oído que ya se están haciendo consultas. Un exjugador de la Bundesliga procedente del Leipzig, que actualmente juega en el Manchester City, lateral izquierdo, que también puede jugar en el centro”, expresó el exjugador alemán en el canal Sky.

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Josko Gvardiol en Manchester City

Josko Gvardiol fichó por el Manchester City en agosto de 2023 y jugó hasta el momento 121 partidos con el equipo inglés en estas últimas tres temporadas. El defensa disputará el Mundial 2026 con Croacia y luego recién se verá si puede convertirse en compañero de Luis Díaz.

En síntesis