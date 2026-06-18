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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 18 de junio y dónde ver en México

México y Corea del Sur en el Akron de Guadalajara son el plato fuerte para el primer día correspondiente a la Jornada 2 del Mundial 2026.

Raúl Jiménez y Heung-min Son, mano a mano en el Akron de Guadalajara por acercarse a la clasificación
© Getty Images / ESPECIALRaúl Jiménez y Heung-min Son, mano a mano en el Akron de Guadalajara por acercarse a la clasificación

Con un partido ya jugados por equipo, este jueves se mueven los Grupos A y B de la Copa del Mundo 2026. República Checa buscará imponer su jerarquía europea ante Sudáfrica, Suiza intentará escalar posiciones contra Bosnia, Canadá querrá aplicar la localía contra Qatar y México luchará por la clasificación, de forma anticipada, enfrentando a Corea del Sur en el Akron de Guadalajara.

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PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 13:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, Disney+, Paramount+
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Canadá vs. Qatar (Grupo B)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

México vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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