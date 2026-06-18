¿Le roban el MVP a Raúl Rangel tras el México vs Corea del Sur?

El portero de las Chivas hizo la atajada que consiguió la victoria de México ante Corea del Sur, pero no se llevó el MVP

Esta noche la Selección Mexicana consiguió su lugar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo, luego de vencer a Corea del Sur en su segundo partido de la fase de grupos, localizándose en el primer lugar del Grupo A con 6 puntos que los ponen por encima de su rival directo, Sudáfrica y República Checa. Esta victoria se dio gracias a dos personajes: Luis Romo y Raúl Rangel.

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El mediocampista terminó por aprovechar un error del portero para rematar cuando el balón cayó de sus manos. Sin embargo, hizo que el equipo coreano se fuera encima en busca del empate y tuvieron varias llegadas de peligro, mientras que México ya no llegaba a la portería rival, ante eso, la clave sería la defensa y el arquero.

Por su parte, en los últimos minutos del tiempo regular, Guesung Cho tuvo la oportunidad de clavar la igualada en el marcador con un disparo dentro del área, pero no lo logró porque Raúl Rangel desvió el balón. Pero la pelota se mantuvo en la zona y de nueva cuenta el mismo coreano tuvo otro remate para concretar el gol, pero “Tala” se quedó con el balón.

¿Quién se llevó el MVP de México vs Corea del Sur?

Esa atajada permitió que se lograran llevar los tres puntos y mantenerse punteros en ese grupo, pero al momento de entregar el premio MVP al mejor jugador del partido, fue Luis Romo quien lo obtuvo. La realidad es que en este duelo se lo merecía el arquero por esa oportunidad que tuvo para librar el empate y lo logró de la mejor manera.

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Ante eso, Rangel sólo mencionó lo que pasó en ese momento: “Fue muy rápido, fue acción pura, no te sabría decir bien lo que viví porque solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón, pero realmente estuve muy concentrado, aparecí en el momento que el equipo lo requirió y me quedo feliz por eso“.

En síntesis

México clasificó a dieciseisavos del Mundial tras vencer a Corea del Sur.

clasificó a dieciseisavos del Mundial tras vencer a Corea del Sur. El mediocampista Luis Romo anotó el gol de la victoria y ganó el MVP.

anotó el gol de la victoria y ganó el MVP. El portero Raúl Rangel aseguró los tres puntos con una atajada clave al final.