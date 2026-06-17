Qué pasa si la selección Colombia gana, empata o pierde ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Los Cafeteros se encuentran ante la gran oportunidad de quedar con un pie en la próxima instancia si consiguen un resultado favorable.

Está todo listo para que este miércoles la selección Colombia tenga su debut en el Mundial 2026. El equipo comandado por Néstor Lorenzo se enfrenta a Uzbekistán en su debut en el Grupo K de la máxima cita del futbol con la misión de conseguir los tres puntos para comenzar a asegurar su clasificación a la próxima instancia luego de la “ayuda” que recibió por parte de Portugal y la República Democrática del Congo en el inicio de la jornada.

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Qué pasa si Colombia le gana a Uzbekistán

Para Colombia es fundamental vencer a los uzbekos. ¿Por qué? Una victoria los dejaría como líderes de la zona en soledad con tres puntos, habiendo dejado en el camino al rival más débil del grupo atrás y sabiendo que depende de si mismo para culminar primero en su zona, factor fundamental para obtener, en teoría, un posterior cuadro más accesible para llegar lejos en el Mundial.

Qué pasa si Colombia empata con Uzbekistán

En caso de que persista la igualdad entre ambos equipos al final de los 90 minutos reglamentarios, entonces aquí no ha pasado nada. Portugal y el Congo igualaron 1-1, por lo que otro empate dejaría a los cuatro seleccionados con una unidad, aunque con Colombia sabiendo que tiene dos compromisos muy duros por delante en el grupo.

Qué pasa si Colombia pierde con Uzbekistán

Este sería el peor escenario. Si Colombia cae ante Uzbekistán, los asiáticos treparían hasta la primera colocación con tres unidades y dejarían a Colombia último sin puntos, en una situación complicada por la obligación de ganarle a, como se dijo, los dos rivales más fuertes de la zona. La opción que nadie quiere ver ni oír.

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En síntesis