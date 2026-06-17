Tras su salida del América luego de tres años, el entrenador acordó su llegada al equipo de Emiratos Árabes por una temporada.

André Jardine dejó el Club América hace apenas unos días y su salida generó una gran tristeza entre los aficionados azulcremas. Si bien el equipo no consiguió los resultados que esperaba durante la última temporada, gran parte de la afición seguía respaldando al entrenador brasileño por todo lo que había conseguido desde su llegada.

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Durante su etapa al frente de Las Águilas, Jardine se convirtió en uno de los técnicos más importantes de la historia reciente del club. Por ese motivo, pocos imaginaban que su ciclo terminaría tan pronto, incluso después de una campaña que no estuvo a la altura de las expectativas.

Sin embargo, tanto el entrenador como la directiva entendieron que había llegado el momento de cerrar una etapa. El desgaste acumulado durante los últimos meses terminó siendo determinante y ambas partes coincidieron en que lo mejor era tomar caminos diferentes.

Tras confirmarse su salida, comenzaron las especulaciones sobre cuál sería el próximo destino del estratega brasileño. No tardaron en aparecer propuestas y finalmente aceptó un nuevo desafío lejos de México para continuar su carrera en el extranjero.

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Apenas unos días después de despedirse del América, Jardine fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Al-Shabab de Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, iniciará una nueva aventura en una liga que busca seguir creciendo y atrayendo nombres importantes del futbol internacional.

El mensaje de Al-Shabab confirmando a Jardine

“Oficialmente: El Club de Fútbol Al-Shabab anuncia la contratación del entrenador brasileño André Jardine para liderar al primer equipo en la próxima temporada”, escribió el club en sus redes sociales.

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