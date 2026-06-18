Javier Aguirre ya le dio minutos a casi todos los convocados de la lista en los dos primeros partidos del Tri.

La Selección Mexicana ya está en 16avos de final del Mundial 2026. El Tri superó por 1-0 a Corea del Sur este jueves en el Estadio Guadalajara y se aseguró la primera plaza del Grupo A a falta de una jornada.

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Si bien México no pudo plasmar una gran superioridad sobre el combinado asiático, aprovechó un error del portero Kim Seung-Gyu y consiguió el gol del triunfo a través de Luis Romo. Además, el valor agregado de esta victoria es que varios jugadores -como Santiago Giménez o César Huerta- tuvieron su estreno en la Copa del Mundo.

De hecho, tras el triunfo sobre Corea del Sur, 22 de los 26 jugadores que integran la lista de convocados de Javier Aguirre ya sumaron minutos en esta cita mundialista. A continuación, conoce quiénes son los únicos cuatro que todavía no saltaron al campo de juego.

Los únicos 4 jugadores que todavía no jugaron con México en el Mundial 2026

Mateo Chávez (AZ Alkmaar) – lateral izquierdo

(AZ Alkmaar) – lateral izquierdo Guillermo Martínez (Pumas) – delantero

(Pumas) – delantero Carlos Acevedo (Santos Laguna) – portero

(Santos Laguna) – portero Guillermo Ochoa (sin club) – portero

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Mateo Chavez todavía no debutó en el Mundial 2026 (Getty Images)

Todos pueden debutar ante República Checa

Tomando en cuenta que México ya se aseguró la clasificación a 16avos de final como líder del Grupo A, todo apunta a que Javier Aguirre le dará minutos a los jugadores que no tuvieron acción en las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo 2026 ante República Checa.

No obstante, hay dudas sobre la presencia de Carlos Acevedo o Memo Ochoa. Lo más probable es que alguno de ellos sea titular en la última jornada de la fase de grupos, pero parece poco probable que utilice alguno de los cambios para sustituir al portero.

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En síntesis