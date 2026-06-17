Se viene el último partido de la primera fecha y a continuación sabrás cómo seguir la transmisión del juego.

Uzbekistán y Colombia le darán cierre a la jornada 1 de la fase de grupos, cuando se midan frente a frente este miércoles por la noche en Ciudad de México. Asiáticos y sudamericanos harán su presentación en el Mundial 2026 con una propuesta muy atractiva para acompañar la cena en los hogares de todo el continente.

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Los ‘Lobos Blancos’ sacaron pasaje a esta competición por haber finalizado en el 2° puesto en las Eliminatorias Asiáticas en su respectivo grupo. Allí, cosechó 21 puntos en diez partidos, con un saldo de seis victorias, tres empates y una caída. Terminó escolta de Irán y por delante de Emiratos Árabes, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte.

La ‘Tricolor’, por su parte, se clasificó al torneo por haber acabado en el 3° puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En esa campaña sumó 28 puntos en dieciocho juegos, tras acumular siete triunfos, siete igualdades y cuatro derrotas. Finalizó detrás de Argentina y Ecuador, y adelante de Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, entre otros.

Lorenzo se juega mucho con Colombia en el Mundial [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026:

El partido Uzbekistán vs. Colombia se llevará a cabo HOY miércoles 17 de junio, a partir de las 20.00 horas del Centro de México (21.00 hora COL y 07.00 hora UZB). El encuentro corresponde a la jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA, y será el que ponga punto final a esta primera fecha del certamen.

Dónde y en qué estadio juegan Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026:

El partido Uzbekistán vs. Colombia se celebrará en el Estadio Azteca, denominado por FIFA “Estadio Ciudad de México” durante el desarrollo de esta Copa del Mundo. Cuenta con una capacidad de hasta 80.824 espectadores y se espera un marco importante de público, con mayoría de aficionados de la escuadra cafetera.

Dónde ver EN VIVO Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026:

El partido Uzbekistán vs. Colombia será transmitido en directo en el territorio mexicano, en forma exclusiva, a través del “Pase Mundial” de ViX Premium.

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Canales y plataformas que pasarán el compromiso en otros países: