Estas son las maneras en las cuales podrás ver el día de hoy el partido de Portugal vs Congo.

La afición está ansiosa por ver el partido donde debutará Cristiano Ronaldo, en el que para muchos, podría ser elMundial de Portugal. Y es que precisamente este miércoles 17 de junio se enfrentan a la República del Congo en el Houston Stadium. La mala noticia para los seguidores del futbol, es que este encuentro será exclusivo para poder verlo.

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¿Dónde ver el Portugal vs Congo en México?

Tomando en cuenta que en México sólo hay una plataforma que compró los derechos televisivos de este Mundial, el encuentro de hoy sólo se podrá ver a través de streaming con el pase de ViX Premium, por lo que no será transmitido mediante televisión abierta, siendo ésta la única manera en la cual se verá el juego.

Transmisiones en otros países

Cabe mencionar que en otros países también hay exclusividad en las televisoras y plataformas de streaming, por ejemplo, en Centroamérica se podrá ver a través de ESPN, Disney+ y en Tigo Sports, principalmente. En Sudamérica las opciones son DSports (DirecTV) y mediante su plataforma de streaming DGO, aunque por países existe TV local que lo hace.

Para España la forma de verlo es DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+; mientras que para los Estados Unidos las opciones son muy variadas: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, Sirius XM FC y Futbol de primera radio, siendo los países donde más impacto tiene este duelo.

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¿A qué hora es el Portugal vs Congo?

El enfrentamiento se juega precisamente este miércoles a las 11:00 horas del centro de México; en España se disputará a las 19:00 horas; en Estados Unidos, a las 13:00 horas; en Colombia, Perú y Ecuador a las 12:00 horas; Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela a las 13:00 horas; Argentina, Brasil y Uruguay a las 14:00 horas.

En síntesis