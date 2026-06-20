En esta nota, desglosamos el panorama que se le presenta al cuadro sudamericano tras la igualdad de hoy.

La Selección de Ecuador saldrá al terreno de juego del Arrowhead Stadium de Kansas City ante un escenario poco agradable pero del que deberá salir airoso. Tras la derrota en el estreno en el Mundial 2026, la ‘Tri’ se encuentra con un desafío que pondrá en jaque sus aspiraciones de cara a la fase final de la competencia.

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Luego de la caída ante Costa de Marfil en el debut, los dirigidos por Sebastián Beccacece tendrán una ‘final anticipada’ ante Curazao este sábado por la tarde. Se enfrentan los dos seleccionados que todavía no han sumado puntos en el Grupo E, y que tienen la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por clasificarse.

Actualmente, antes del puntapié inicial del partido, Alemania marcha en el primer puesto con 6 puntos, como único líder del Grupo E. Por detrás, aparece como único escolta Costa de Marfil, con 3 puntos (los dos ya tienen dos juegos disputados). En tercer lugar aparece Ecuador con 0 puntos, y cerrando la zona en el último puesto figura Curazao, también con 0 puntos.

Beccacece se juega el puesto este sábado [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Ecuador pierde ante Curazao por el Mundial 2026?

Si la ‘Tri’ sufre una derrota, Ecuador será eliminado de esta Copa del Mundo. Quedaría último con 0 puntos, y por más que le gane a Alemania en la última fecha, no podría terminar ni tercero. Por el criterio del “desempate olímpico”, si finaliza igualado con Curazao y Costa de Marfil, quedaría abajo de ambos por perder con ellos el duelo directo.

¿Qué pasa si Ecuador empata ante Curazao por el Mundial 2026?

En caso de que iguale ante la ‘Ola Azul’, Ecuador seguirá con vida pero peligraría más su clasificación. De tal modo, seguiría tercero pero con 1 punto, a dos de Costa de Marfil, que hoy está segundo con 3 puntos. Así, no dependería solo de sí mismo para pasar: debería ganarle en la última fecha a Alemania y esperar resultados ajenos.

¿Qué pasa si Ecuador gana ante Curazao por el Mundial 2026?

De conseguir una victoria ante los caribeños, Ecuador se meterá de lleno en la lucha por pasar de ronda. Alcanzaría la línea de los 3 puntos (como Costa de Marfil), por más que seguiría tercero por desempate olímpico. Sin embargo, si vence a Alemania en la última fecha, se clasificará a dieciseisavos de final del torneo.

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La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo E del Mundial 2026: