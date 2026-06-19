¿Qué lesión tiene? Se conoció la dolencia de Raphinha y su futuro en el Mundial 2026

El delantero brasileño de Barcelona salió lesionado en el partido de la Canarinha ante los de CONCACAF y hay preocupación.

Por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil goleó 3-0 a Haití con anotaciones de Matheus Cunha por duplicado y Vinicius Jr. en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. El conjunto del Caribe fue el primer eliminado del torneo.

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Pese a la alegría por la buena victoria, la jornada para la Canarinha tuvo una mancha negra con la inesperada lesión del delantero Raphinha en el primer tiempo. El jugador sintió una molestia, no pudo continuar, y debió salir a los 40 minutos en lugar de Rayan.

CBF informa sobre Raphinha: “Prezados, boa noite. O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos.” — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) June 20, 2026

Ahora, la prensa brasileña reveló la información brindada por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) sobre el estado del jugador: “El delantero Raphinha sufrió molestias en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha durante la primera parte del encuentro ante Haití. El jugador ya ha iniciado el tratamiento y será reevaluado en las próximas horas. La Confederación Brasileña de Fútbol ofrecerá más información cuando se conozca el alcance exacto de la lesión“.

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Hasta que no haya unos estudios sobre la lesión en sí misma no se sabrá oficialmente qué lesión tiene el jugador del Barcelona. Algunos reportes vieron al jugador retirarse con cierta dificultad, por lo que no se descarta desde una fuerte contractura o distensión a un desgarro que lo podría marginar de los próximos partidos del torneo.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Brasil por el Mundial 2026?

En el marco de la Jornada 3 del Grupo C, el equipo sudamericano tendrá su cierre en la zona y enfrentará a Escocia el próximo miércoles 24 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de Miami, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

En síntesis

Raphinha: sufrió molestias en los músculos isquiotibiales derechos y salió a los 40 minutos .

sufrió molestias en los derechos y salió a los . CBF: confirmó que el jugador inició tratamiento médico y será reevaluado en próximas horas.

confirmó que el jugador inició tratamiento médico y será reevaluado en próximas horas. Brasil: goleó 3-0 a Haití con anotaciones de Matheus Cunha y Vinicius Jr.