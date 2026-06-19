Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Escocia vs. Marruecos según la IA

Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio de 2026 en un duelo clave de la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El análisis de IA favorece a los africanos en un partido cerrado.

Escocia vs. Marruecos está programado para las 16:00 (CDMX) en el Gillette Stadium de Foxborough, con dos selecciones que llegan bien paradas en el grupo. El cuadro escocés aparece como líder con 3 puntos después del 1-0 sobre Haití, mientras que los marroquíes son segundos con 1 punto tras su 1-1 ante Brasil.

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Con ese contexto, en Bolavip consultamos a una Inteligencia Artificial y el veredicto principal es claro: Marruecos parte como favorito, aunque todo apunta a un duelo trabajado y de pocos goles. Según esa proyección, el marcador más probable es Escocia 0-1 Marruecos.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Marruecos sobre Escocia

Favoritismo previo y señal de partido cerrado: El equipo africano sale como favorito de acuerdo a los especialistas y analistas en la previa, pero es un encuentro que se perfila apretado.

El equipo africano sale como favorito de acuerdo a los especialistas y analistas en la previa, pero es un encuentro que se perfila apretado. Mejores señales recientes en un contexto exigente: el 1-1 ante Brasil dejó a Marruecos con una gran demostración competitiva en la primera jornada, y además generó 1.39 goles esperados (xG) , por encima del 1.14 xG que produjo Escocia en su 1-0 ante Haití . También llega invicto en sus últimos cinco partidos , una base que sostiene el favoritismo. Del lado escocés, incluso hubo un reconocimiento claro del tamaño del reto: Steve Clarke advirtió antes del cruce que este Marruecos puede ser incluso mejor que el semifinalista de Qatar 2022 .

el dejó a con una gran demostración competitiva en la primera jornada, y además generó , por encima del que produjo en su . También llega , una base que sostiene el favoritismo. Del lado escocés, incluso hubo un reconocimiento claro del tamaño del reto: advirtió antes del cruce que este puede ser incluso mejor que el semifinalista de . Mayor peso individual en ataque del lado marroquí: las proyecciones ofensivas más fuertes del partido están del lado de Marruecos. Ismael Saibari aparece como el principal referente ofensivo, con Brahim Díaz muy cerca en la misma línea, y además Ayyoub Bouaddi llega en gran momento después de ser incluido en el XI ideal de la primera jornada. Ese peso individual inclina la balanza. Aun así, Escocia también trae una racha de tres victorias seguidas, así que el favoritismo marroquí no debe leerse como una superioridad aplastante.

¿Qué dijo la IA sobre Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Escocia 0-1 Marruecos”

El análisis de IA usado por Bolavip y los datos disponibles empujan hacia un triunfo por la mínima de Marruecos. No solo porque parte como favorito, sino porque las señales del partido apuntan a un marcador cerrado: el mercado espera pocos goles, las proyecciones ofensivas más fuertes están del lado de Saibari y Brahim Díaz, y hasta en la portería hay una pequeña ventaja proyectada para Yassine Bono, con una proyección de goles en contra más baja que la de Angus Gunn.

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Para la IA, Marruecos tiene una leve ventaja por sobre Escocia. (GETTY IMAGES)

Eso no significa que Escocia llegue sin argumentos. El 1-0 sobre Haití ya mostró que puede competir en partidos cerrados, y su racha reciente de tres triunfos consecutivos ayuda a entender por qué el 0-1 luce más lógico que un resultado amplio. La lectura principal sigue siendo la misma: Marruecos es favorito, pero en un partido trabajado.

Cómo llegan Escocia y Marruecos al partido

Escocia llega a este cruce después de vencer 1-0 a Haití y con 5 días completos de descanso desde ese partido. No tiene bajas ni suspensiones reportadas y su esquema proyectado es un 4-4-2, con nombres importantes como Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie y Che Adams. En la previa también apareció el debate alrededor de Christie, a quien Scott Brown ve como titular en los dos partidos restantes del grupo.

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Marruecos aterriza con un antecedente de mayor peso por rival y contexto: su 1-1 ante Brasil en el debut. También llega con 5 días completos de descanso, sin bajas ni suspensiones reportadas y con un 4-2-3-1 proyectado. Además, cerró la preparación con los 26 jugadores disponibles en el entrenamiento final, una señal de estabilidad que suma para este partido. En Escocia no escondieron el respeto: Andrew Robertson definió a Achraf Hakimi como el mejor lateral del mundo, y Steve Clarke marcó a Bouaddi como una de las amenazas que más preocupan antes del cruce. En México, la transmisión será por ViX México.

En síntesis