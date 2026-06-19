El conjunto de Gustavo Alfaro se encuentra ante una noche que marcará un antes y un después en el torneo.

Paraguay padecerá un contexto muy hostil en su partido de este viernes por la noche en el Mundial 2026, cuando salga al campo de juego del estadio San Francisco Bay Area. Prácticamente sin margen de error, el representante de CONMEBOL defenderá el honor y el prestigio de todo un país y el continente en una ‘final’ ante Turquía.

Publicidad

En su presentación oficial en esta edición de la Copa del Mundo, la ‘Albirroja’ viene de caer por ¡4-1! ante Estados Unidos, en el marco de la primera jornada del Grupo D. De ese modo, puso en riesgo de entrada sus posibilidades de clasificarse a dieciseisavos de final de la competencia, con dos encuentros por delante por disputar.

Tras los resultados dados, la Selección Paraguaya marcha última con 0 puntos, detrás de Estados Unidos (6 puntos y un juego más), Australia (3 puntos y un juego más) y Turquía (0 puntos). En este escenario, el cruce ante el otro equipo que todavía no tiene unidades sumadas en el Grupo D del Mundial 2026 se vuelve trascendental.

Alfaro busca una utopía más con Paraguay [Foto: Getty]

Publicidad

En la antesala del juego entre Paraguay y Turquía, vale entonces aclarar que si la ‘Albirroja’ pierde no quedará eliminada aún, pero sí con altas chances. Si gana, golpea el tablero y se mete de lleno en la pelea. Si empata, puede ilusionarse si vence a Australia. Ahora bien, si sufre hoy un cachetazo ante los europeos, la cosa se complica bastante.

Tomando el modelo de una derrota del cuadro de Gustavo Alfaro, en tal caso la chance que le quedaría es por el cupo de “mejores terceros”. No podría ser primero ya que a falta de un partido no alcanzaría a Estados Unidos. Tampoco podría ser segundo pues no alcanzaría a Turquía (por el desempate olímpico, se posicionaría detrás del que le ganó el duelo directo).

Si Paraguay llega a la última fecha con 0 puntos (EEUU 6, Turquía 3 y Australia 3), tendría que ganarle a Australia y esperar resultados ajenos para soñar con la clasificación. Si se dan varios marcadores favorables en el resto de esta segunda jornada y también en la tercera jornada, quizás sí tenga aún una luz de esperanza el equipo del ‘Profesor’ en la definición del Grupo D.

Publicidad

Una vez consumado ese hipotético triunfo ante Australia, tendrán que aguardar a que, disputada toda la fase de grupos, la ‘Albirroja’ quede entre los 8 mejores terceros. Por ahora, solo tres grupos del Mundial 2026 disputaron sus dos primeras fechas, y los terceros de esas zonas poseen 1, 1 y 3 puntos respectivamente. ¿Podrá sumar algun punto el equipo de Alfaro ante Turquía?