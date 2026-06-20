¡Se viene un sabadazo mundialista con cuatro duelos que sacarán chispas este 20 de junio! La actividad de la Copa del Mundo 2026 arranca con un choque de potencias europeas entre Países Bajos y Suecia en Houston. Además, Alemania se mide ante Costa de Marfil en Toronto.
El tercer partido tiene como protagonistas a Ecuador y a Curazao en Kansas City en lo que será una jornada clave para definir quiénes siguen vivos en la fase de grupos, mientras que el día finaliza con el duelo entre Túnez y Japón en el Estadio Monterrey.
PARTIDOS DEL SÁBADO 20 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Canal 5, Azteca 7, ViX Premium
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (domingo 21) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Túnez vs. Japón (Grupo F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 01:00 horas (madrugada domingo) | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas (domingo) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas (sábado) | ViX Premium
- Colombia: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 23:00 horas (sábado) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas (domingo) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET sábado) | FOX, FS1, Peacock