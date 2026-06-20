Así está la lucha por los cupos de las selecciones que se colarán 'por la ventana' a 16avos de final.

A diferencia de las últimas ediciones, el Mundial 2026 tendrá una fase de grupos más ‘accesible’ para los equipos participantes. Es que a partir de este torneo, no solo los primeros y segundos de cada zona avanzan: los ocho mejores terceros también clasifican a la fase final. En lugar de veinticuatro, habrá 32 selecciones que pasen de ronda.

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Para determinar cuáles son esos privilegiados, FIFA colocará a los países que terminen terceros en cada zona dentro un listado. Se realizará una tabla ordenando a los 12 terceros según los puntos conseguidos en fase de grupos, siendo el primero el que más unidades tiene, y el último, el que menos. De allí, los ocho de mejor cosecha avanzan.

En caso de que varios de los terceros tengan la misma cantidad de puntos sumados, se usará el criterio de “diferencia de gol” para desempatar a esos equipos igualados. En caso de seguir empatados, los otros parámetros a considerar serán goles convertidos, fair play (tarjetas) y si no, la posición en el ranking FIFA de cada selección.

Por el momento, Paraguay y Ecuador se mantienen dentro del selecto grupo de mejores terceros, pero pueden perder ese lugar según los resultados que faltan en la fecha. Ambos seleccionados latinoamericanos están comprometidos con el futuro en el torneo, y sabrán su suerte recién en la última jornada de esta primera instancia del Mundial 2026.

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La tabla actualizada de mejores terceros del Mundial 2026:

Así está la lista de los 8 mejores terceros de la fase de grupos hasta el momento, a falta de completarse la segunda fecha:

Escocia – 3 pts (0 DG) | 2 partidos jugados.

– 3 pts (0 DG) | 2 partidos jugados. Suecia – 3 pts (0 DG) | 2 partidos jugados.

– 3 pts (0 DG) | 2 partidos jugados. Paraguay – 3 pts (-2 DG) | 2 partidos jugados.

– 3 pts (-2 DG) | 2 partidos jugados. Bélgica – 1 pto (0 DG) | 1 partido jugado.

– 1 pto (0 DG) | 1 partido jugado. España – 1 pto (0 DG) | 1 partido jugado.

– 1 pto (0 DG) | 1 partido jugado. Portugal – 1 pto (0 DG) | 1 partido jugado.

– 1 pto (0 DG) | 1 partido jugado. República Checa – 1 pto (-1 DG) | 2 partidos jugados.

– 1 pto (-1 DG) | 2 partidos jugados. Ecuador – 1 pto (-1 DG) | 2 partidos jugados.

Además, estos son los otros 4 terceros de grupos, de los cuales tres todavía no han disputado su partido de la segunda jornada:

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