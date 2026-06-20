Repasa qué países ya no tienen chances de pelear por el título de esta edición del certamen de la FIFA.

Con el nuevo sistema de competición implementado en el Mundial 2026, quedarte afuera en fase de grupos le otorga total justicia a quienes se van antes de tiempo. Con el correr de los partidos, varios equipos ya están eliminados de esta edición de la Copa del Mundo, y se han despedido del sueño de alcanzar la gloria eterna a su país.

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A causa del formato que FIFA instauró a partir de esta competencia particular, sólo 16 de 48 selecciones se irán en primera ronda. 32 de los 48 países participantes avanzan a dieciseisavos, por lo que hay suficientes posibilidades para todos para pasar. Si no lo haces, no has hecho méritos suficientes como para seguir en carrera.

Hasta el momento, con la segunda jornada de la fase de grupos muy avanzada, México, Estados Unidos y Alemania son los primeros clasificados a dieciseisavos. Al mismo tiempo, únicamente hay dos escuadras que han quedado fuera de competencia. El resto todavía mantiene chances matemáticas de continuar hacia los ‘mata-mata’.

Empiezan los caídos en esta guerra por la clasificación [Foto: Getty]

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Consumada fecha y media del Mundial 2026, los dos seleccionados que ya no poseen posibilidad alguna de seguir avanzando son Haití y Turquía. En ambos casos, esto les ha sucedido ya que han perdido los dos partidos que han jugado. Con 0 puntos y por el desempate olímpico, automáticamente la tabla de posiciones los deja fuera.

En el caso de Haití, el equipo de la CONCACAF cayó por 1-0 ante Escocia y por 3-0 ante Brasil, derrotas que consumaron su eliminación en el Grupo C de esta Copa del Mundo. En la misma zona, Brasil, Marruecos y Escocia continúan peleando por un lugar en dieciseisavos de final de la competición.

En el caso de Turquía, el conjunto de la UEFA cayó por 2-0 ante Australia y por 1-0 ante Paraguay, resultados adversos que sellaron su salida del torneo en el Grupo D. Dentro de esa lucha, aparecen EEUU (ya clasificado), Australia y Paraguay en busca de definir los tres primeros puestos de la zona.