El director técnico uruguayo relató cómo fue el debut en la Primera División de México del joven futbolista mexicano y la conclusión.

Ya no hay dudas de que el volante Gilberto Mora es la gran esperanza de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 y el futuro del cojunto nacional. Con apenas 17 años, el joven jugador se desenvuelve de una manera que sorprende a propios y extraños por su juventud.

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Ahora, en las últimas horas, su entrenador, Sebastián Abreu, brindó una entrevista para el programa Modo Mundial en el canal de YouTube de Bolavip y, entre otro temas, narró cómo fue el debut en la Liga MX del joven futbolista mexicano.

Así comenzó, cuando fue su debut en el equipo en la Fecha 11 del Clausura 2025 con Xolos ante Pachuca de visitante: “Este partido es para hombres, estamos mal, es para los grandes. 16 años no, que el pibe no va, que vaya al banco. Vamos con hombres, pero en el primero tiempo nos arrastramos, 3-0“.

Y continuó: “En el entretiempo digo, vamos a poner al pibe (por Gilberto Mora), vamos a poner al pibe a ver si la agarramos un poquito porque no lo agarramos. Bueno, entra el pibe, la pedía, encaraba, sacaba falta, pase de gol, metió el pase de gol, hicimos un gol“.

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Además, añadió: Llegué al vestuario, agarré con el cuerpo ténico, le digo, no me rompan más las bolas con el libro. Es Gil Mora y 10 más. Porque tiene una personalidad para jugar. Y no salió más, o sea tiene una simplicidad para entender lo que la jugada pide“.

Por otro lado, relató: “Lo ponen de 9 falso, de mediapunta, de extremo por izquierda, de extremo por derecha, de doble 5 para que se suelte, y entiende claramente los lugares donde está. No se pierde, o sea conceptualmente me asombra más allá de la técnica individual. Me asombra“.

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Y continuó con los elogios: “Él sabe qué comer, cómo entrenar, él dedica en el club, está nueve horas en el club. En el club hay un colegio que pertenece a la misma familia. Él va a entrenar, entrena, almuerza, se va al colegio, estudia, vuelve y personal trainer del club en el gimnasio. Está nueve horas en el club. Ya tiene claro a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, a dónde está su objetivo que claramente es la Primera División, consolidarse, selección, Mundial, Europa“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Gilberto Mora en Xolos?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el joven jugador fue parte de 20 compromisos con la institución rojinegra, siendo titular en 17 de los mismos. Marcó 6 goles y anotó una asistencia, siendo una pieza importante para el entrenador uruguayo.

En síntesis

Gilberto Mora debutó en Xolos ante Pachuca durante el Clausura 2025 con 16 años.

en Xolos ante Pachuca durante el Clausura 2025 con 16 años. Sebastián Abreu reveló en Modo Mundial que Mora registró una asistencia en su debut.

en Modo Mundial que Mora registró una asistencia en su debut. El jugador permanece nueve horas diarias en el club para entrenar y asistir al colegio.