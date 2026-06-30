Dejaría Xolos: Sebastián Abreu es candidato a dirigir Uruguay tras la renuncia de Marcelo Bielsa

El exdelantero aparece entre las opciones para reemplazar al argentino que dejó el cargo tras un duro paso por el Mundial 2026.

La crisis que arrastraba e futbol uruguayo culminó con la temprana eliminación en fase de grupos del Mundial 2026 y la renuncia de Marcelo Bielsa como entrenador principal del elenco charrúa luego de una mala convivencia con el plantel que terminó de la peor manera. Ahora, la Celeste espera comenzar un nuevo proceso que tendría un conocido de la Liga MX como cabeza de proyecto.

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Sebastián Abreu es el nombre que comenzó a circular en las últimas horas directo desde las oficinas de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). El Loco es el director técnico de Xolos de Tijuana, donde consolidó a un equipo que se ilusionó con conseguir cosas importantes en la Liga MX.

Sin embargo, Abreu ha expresado su deseo de comandar la selección de su país, hecho que deja en claro que estaría dispuesto a dejar Tijuana para sumarse al salvataje que busca el futbol de su nación.

Marcelo Bielsa culminó un ciclo tormentoso al frente de la selección de Uruguay. (GETTY IMAGES)

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De hecho, Abreu había sido uno de los grandes críticos del Loco en su estadía en Uruguay al manifestar que no estaba de acuerdo con su gestión: “No me gusta Bielsa. Porque uno tiene que adaptarse a la cultura. Interpreto que los entrenadores tienen que saber a dónde llegan“.

Al mando de Xolos, la prestación de Abreu fue positiva al plasmar su etapa en números. Hasta el momento, lleva un total de 40 partidos dirigidos con 14 victorias, 14 empates y la misma cantidad de derrotas. A su vez, ha sido el encargado de gestionar el crecimiento de una joya naciente como Gilberto Mora.

La competencia para Abreu no será sencilla. Según trascendió, Uruguay ya comenzó a trabajar en el futuro pensando en varios nombres más al margen del de Sebastián. Tanto Marcelo Gallardo, como Diego Aguirre y Diego Forlán son los protagonistas que toman fuerza para ser uno de los elegidos para tomar el mando de la Celeste.

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En síntesis