No caben dudas de que el mediocampista Gilberto Mora es la gran esperanza de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 y el futuro del Tri. Con solo 17 años, el joven jugador se desenvuelve de una manera que sorprende a propios y extraños por su juventud.

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Ahora, en las últimas horas, su entrenador, Sebastián Abreu, brindó una entrevista para el programa Modo Mundial en el canal de YouTube de Bolavip y, entre otro temas, narró cómo fue el nacimiento del curioso apodo para el futbolista, el cual es Piraña.

Así lo narró: “Hay un entrenador uruguayo, Julio Ribas, que es de ponerle apodos a los jugadores porque los quiere transformar, quiere sacarle esa otra parte. Y lo contaminó totalmente al Cacique (Medina). El Cacique está contaminadísimo por Julio Ribas. Pero bueno, el Cacique es el Cacique. Es hermoso porque haces un asado y es un monólogo de lucha grecoromana y estamos hablando de fútbol“.

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La anécdota continuó de la siguiente manera: “Un día estaba en la concentración y le digo: ‘Che, Cacique, preguntale a Julio, que tengo un chico acá de 16 años, que le dicen Gilito, le dicen Gilito Mora, el Niño, a ver qué le parece’“.

Y continuó: “Bueno, al rato me manda el Cacique el audio de Julio. Dice: ‘Nooo, Niño, noooo. Gilito tampoco. Piraña. Que se los va a comer a todos. Que cuando agarre la pelota no va a dejar ni a uno, como las pirañas cuando caen al agua“.

Para cerrar, mencionó: “Y ahí voy y le digo: ‘Escuchá, no vas a ser más Niño, el Gilito. Para mí va a ser Piraña, ¿ok? Vas a ser Piraña, Piraña’. Y justo al otro día, pues estaba en la concentración, al otro día, juega y hace un gol. Y automáticamente me cayó el mensaje del Cacique: ‘Viste que le iba a quedar Piraña.Ahora si es un guerrero’. Y bueno, acá en la interna le quedó Piraña“.

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¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Gilberto Mora en Xolos?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el joven jugador fue parte de 20 compromisos con la institución rojinegra, siendo titular en 17 de los mismos. Marcó 6 goles y anotó una asistencia, siendo una pieza importante para el entrenador uruguayo.

En síntesis