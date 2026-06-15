Sigue el minuto a minuto de Irán vs Nueva Zelanda

La jornada de partidos del Mundial de este lunes llega a su fin con el Irán vs Nueva Zelanda. Este es un juego que muchos aficionados esperan debido a lo extra cancha, por un lado está el conjunto iraní que tendrá que jugar en Estados Unidos después de los problemas políticos que tienen ambos países y por otro, el lado amable de ver debutar a Tim Payne en la Copa del Mundo.
El conjunto neozelandés llega con una derrota de 1-0 en su último juego amistoso ante Inglaterra, mientras que los iraníes vencieron en su último duelo a Malí con un 2-0. Ahora ambos pelearán por posicionarse en el mejor lugar del Grupo G, luego del empate que dejaron Bélgica y Egipto, por lo que se pueden poner en el primer puesto en caso de que venzan.
Irán vs Nueva Zelanda minuto a minuto
Alineación confirmada de Irán
- Alireza Beiranvand
- Ramin Rezaeian
- Shoja Khalilzadeh
- Ali Nemati
- Milad Mohammadi
- Saeid Ezatolahi
- Mohammad Mohebbi
- Saman Ghoddos
- Arya Yousefi
- Mehdi Taremi (C)
- Shahriyar Moghanloo
Alineación confirmada de Nueva Zelanda
- Max Crocombe
- Tim Payne
- Michael Boxall
- Liberato Cacace
- Finn Surman
- Joe Bell
- Marko Stamenic
- Sarpreet Singh
- Elijah Just
- Callum McCowatt
- Chris Wood (C)