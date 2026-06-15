Sigue el minuto a minuto de Irán vs Nueva Zelanda

La jornada de partidos del Mundial de este lunes llega a su fin con el Irán vs Nueva Zelanda. Este es un juego que muchos aficionados esperan debido a lo extra cancha, por un lado está el conjunto iraní que tendrá que jugar en Estados Unidos después de los problemas políticos que tienen ambos países y por otro, el lado amable de ver debutar a Tim Payne en la Copa del Mundo.

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El conjunto neozelandés llega con una derrota de 1-0 en su último juego amistoso ante Inglaterra, mientras que los iraníes vencieron en su último duelo a Malí con un 2-0. Ahora ambos pelearán por posicionarse en el mejor lugar del Grupo G, luego del empate que dejaron Bélgica y Egipto, por lo que se pueden poner en el primer puesto en caso de que venzan.

Irán vs Nueva Zelanda minuto a minuto

Alineación confirmada de Irán

Alireza Beiranvand

Ramin Rezaeian

Shoja Khalilzadeh

Ali Nemati

Milad Mohammadi

Saeid Ezatolahi

Mohammad Mohebbi

Saman Ghoddos

Arya Yousefi

Mehdi Taremi (C)

Shahriyar Moghanloo

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Alineación confirmada de Nueva Zelanda