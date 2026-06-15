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Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Irán vs. Nueva Zelanda vía ViX Premium: transmisión minuto a minuto por el Mundial 2026

Sigue todo el partido de Irán vs Nueva Zelanda, desde la previa hasta el minuto a minuto.

Sigue el minuto a minuto de Irán vs Nueva Zelanda
© Getty ImagesSigue el minuto a minuto de Irán vs Nueva Zelanda

La jornada de partidos del Mundial de este lunes llega a su fin con el Irán vs Nueva Zelanda. Este es un juego que muchos aficionados esperan debido a lo extra cancha, por un lado está el conjunto iraní que tendrá que jugar en Estados Unidos después de los problemas políticos que tienen ambos países y por otro, el lado amable de ver debutar a Tim Payne en la Copa del Mundo.

El conjunto neozelandés llega con una derrota de 1-0 en su último juego amistoso ante Inglaterra, mientras que los iraníes vencieron en su último duelo a Malí con un 2-0. Ahora ambos pelearán por posicionarse en el mejor lugar del Grupo G, luego del empate que dejaron Bélgica y Egipto, por lo que se pueden poner en el primer puesto en caso de que venzan.

Irán vs Nueva Zelanda minuto a minuto

Alineación confirmada de Irán

  • Alireza Beiranvand
  • Ramin Rezaeian
  • Shoja Khalilzadeh
  • Ali Nemati
  • Milad Mohammadi
  • Saeid Ezatolahi
  • Mohammad Mohebbi
  • Saman Ghoddos
  • Arya Yousefi
  • Mehdi Taremi (C)
  • Shahriyar Moghanloo

Alineación confirmada de Nueva Zelanda

  • Max Crocombe
  • Tim Payne
  • Michael Boxall
  • Liberato Cacace
  • Finn Surman
  • Joe Bell
  • Marko Stamenic
  • Sarpreet Singh
  • Elijah Just
  • Callum McCowatt
  • Chris Wood (C)
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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