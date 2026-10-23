¿Juega Luka Dončić? Los quintetos de Los Ángeles Lakers vs. Los Ángeles Clippers por la NBA

Los Angeles Lakers y Los Ángeles Clippers se enfrentan en una nueva edición del clásico angelino por la NBA 2026-27. Con Luka Dončić como figura de los Lakers, conoce los quintetos titulares y todos los detalles del encuentro en el Crypto.com Arena.

Este viernes 23 de octubre de 2026 continúa la apasionante acción del arranque de la temporada 2026-2027 de la NBA con el esperado clásico de la ciudad. Los Ángeles Lakers reciben a Los Ángeles Clippers en el Crypto.com Arena a partir de las 20:00 hs (tiempo del centro de México).

Publicidad

El conjunto de los Lakers, bajo la dirección técnica de J.J. Redick, llega con la misión de sumar su primer triunfo de la campaña ante su público tras una intensa pretemporada y ajustar sus piezas principales en la rotación.

La gran figura a seguir en el encuentro es Luka Dončić. El base esloveno se encuentra plenamente disponible y encabezará el quinteto inicial del conjunto de oro y púrpura junto a Austin Reaves y Walker Kessler en la pintura.

Por su parte, Los Ángeles Clippers buscarán responder en el derbi apoyándose en la conducción de Darius Garland y el novato Keaton Wagler en el perímetro, teniendo enfrente importantes bajas por lesión como Brandon Ingram y Bradley Beal.

Publicidad

El quinteto titular de Los Ángeles Lakers

Luka Dončić

Austin Reaves

Quentin Grimes

Sandro Mamukelashvili

Walker Kessler

El quinteto titular de Los Ángeles Clippers

Darius Garland

Keaton Wagler

Derrick Jones Jr.

Rui Hachimura

Isaiah Jackson

En sintesis

Lakers y Clippers se enfrentan este viernes 23 de octubre a las 20:00 horas.

este viernes 23 de octubre a las 20:00 horas. Luka Dončić liderará el quinteto inicial de los Lakers en el Crypto.com Arena.

quinteto inicial de los Lakers en el Crypto.com Arena. Clippers jugará el clásico con las bajas por lesión de Brandon Ingram y Bradley Beal.