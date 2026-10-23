¿Juega Luka Dončić? Los quintetos de Los Ángeles Lakers vs. Los Ángeles Clippers por la NBA

Este viernes 23 de octubre de 2026 continúa la apasionante acción del arranque de la temporada 2026-2027 de la NBA con el esperado clásico de la ciudad. Los Ángeles Lakers reciben a Los Ángeles Clippers en el Crypto.com Arena a partir de las 20:00 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto de los Lakers, bajo la dirección técnica de J.J. Redick, llega con la misión de sumar su primer triunfo de la campaña ante su público tras una intensa pretemporada y ajustar sus piezas principales en la rotación.
La gran figura a seguir en el encuentro es Luka Dončić. El base esloveno se encuentra plenamente disponible y encabezará el quinteto inicial del conjunto de oro y púrpura junto a Austin Reaves y Walker Kessler en la pintura.
Por su parte, Los Ángeles Clippers buscarán responder en el derbi apoyándose en la conducción de Darius Garland y el novato Keaton Wagler en el perímetro, teniendo enfrente importantes bajas por lesión como Brandon Ingram y Bradley Beal.
El quinteto titular de Los Ángeles Lakers
- Luka Dončić
- Austin Reaves
- Quentin Grimes
- Sandro Mamukelashvili
- Walker Kessler
El quinteto titular de Los Ángeles Clippers
- Darius Garland
- Keaton Wagler
- Derrick Jones Jr.
- Rui Hachimura
- Isaiah Jackson
En sintesis
- Lakers y Clippers se enfrentan este viernes 23 de octubre a las 20:00 horas.
- Luka Dončić liderará el quinteto inicial de los Lakers en el Crypto.com Arena.
- Clippers jugará el clásico con las bajas por lesión de Brandon Ingram y Bradley Beal.