¿Luka Doncic regresa esta noche en Lakers vs. Thunder por el Juego 4 de los Playoffs de la NBA?

El base esloveno todavía no ha jugado un solo partido de la postemporada y la franquicia de Los Angeles tiene un duelo decisivo.

Los Angeles Lakers están obligados a ganar esta noche ante Oklahoma City Thunder si quiere manterse con vida. La franquicia de California perdió los tres primeros partidos de la serie y una derrota más ante los últimos campeones los dejaría afuera de la postemporada.

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Un dato no menor es que Lakers no ha podido contar con su máxima figura en la ofensiva: Luka Doncic. El esloveno se lesionó precisamente ante OKC en la Temporada Regular y no ha regresado desde entonces, por lo que no tiene partidos disputados en los Playoffs de 2026.

Luka Doncic, con ropa de civil, junto a sus compañeros en el banco de Lakers (Getty Images)

¿Luka Doncic regresa esta noche ante Oklahoma City Thunder?

La respuesta es no. Lakers ya publicó su parte de lesiones y Doncic sigue allí, recuperándose de su distensión en el tendón de la corva izquierdo. Es decir, si el equipo comandado por JJ Redick cae esta noche, Luka no habrá participado de ningún encuentro de postemporada.

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De esta manera, el ataque de Los Angeles Lakers volverá a estar comandado por LeBron James y Austin Reaves, una fórmula que no sido lo suficientemente letal contra la mejor defensa de la liga. El equipo extraña a Doncic y mucho, pero todo apunta a que el esloveno no podrá volver a tiempo para intentar salvarlos.

En síntesis