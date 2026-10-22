El esloveno se mostró mejor que nunca para dejar en claro que está listo para liderar al histórico equipo de la liga.

La primera jornada de la temporada regular ofreció un espectáculo inolvidable sobre el parquet californiano. Los Angeles Lakers superaron de forma contundente a Golden State Warriors con un marcador de 127 a 105, en un compromiso que tuvo a Luka Doncic como la gran figura de la noche. El esloveno desplegó todo su repertorio individual para liderar la victoria de la franquicia angelina frente a un rival directo del Oeste.

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Doncic brilló en el inicio de temporada y casi firma un triple-doble

El estreno de la figura europea dejó actuaciones de alto impacto durante los 30 minutos que permaneció en cancha. Con un registro de 28 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y un imponente diferencial de +31 con él sobre la madera, la estrella guió el ataque de su equipo con autoridad absoluta en cada posesión.

A lo largo del juego, Doncic protagonizó cruces verbales intensos con la defensa rival tras completar lanzamientos acrobáticos de extrema dificultad. La tensión aumentó en la pintura con cada anotación lejana del base, quien no dudó en festejar de cara al banquillo de San Francisco tras acertar 5 triples sobre la marca pegajosa.

LUKA BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT 😲 HE’S GOT 23 PTS AT THE BREAK! https://t.co/lUaQNNRM88 — NBA (@NBA) October 22, 2026

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El duelo personal contra Stephen Curry regaló pasajes de colección para los fanáticos presentes en el pabellón. El nuevo referente de los Lakers desarticuló la marca de la estrella de los Warriors mediante fintas desequilibrantes y tiros imposibles a una mano que dejaron sin respuesta a la zaga de Golden State.

Con este triunfo categórico en la fecha de apertura, el conjunto angelino firmó un inicio perfecto en la competencia. La brillante producción individual de su nuevo conductor reafirma las aspiraciones al título de la franquicia, que celebra un estreno soñado para encarar los próximos desafíos de la temporada regular.

En síntesis

Los Angeles Lakers vencieron 127-105 a Golden State Warriors en la jornada inaugural.

vencieron 127-105 a Golden State Warriors en la jornada inaugural. Luka Doncic lideró a los Lakers con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

lideró a los Lakers con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Luka Doncic anotó 5 triples durante los 30 minutos que disputó en el encuentro.