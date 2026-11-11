¿Juega Luka Doncic? Los quintetos titulares de Milwaukee Bucks vs. Los Ángeles Lakers por la NBA

Este miércoles 11 de noviembre continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un choque de alto calibre interconferencia. Los Milwaukee Bucks reciben a Los Ángeles Lakers a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México) en la duela del Fiserv Forum.
Los Bucks afrontan este compromiso con la urgencia de recomponer el camino y hacer valer la localía tras un inicio irregular de temporada, condicionado por las ausencias y rotaciones en el perímetro de su plantilla. El conjunto de Milwaukee buscará apoyarse en el orden defensivo de Myles Turner en la pintura y el aporte de Jaime Jaquez Jr. en las alas para frenar el vertiginoso ritmo del conjunto visitante.
Por su parte, los Lakers llegan en un momento inmejorable, instalados en el liderato de la Conferencia Oeste tras enlazar seis victorias consecutivas. Respecto a la presencia de Luka Dončić, el astro esloveno se encuentra en plenitud física y saltará a la duela desde el primer cuarto, buscando extender su descomunal inicio de campaña anotadora para guiar a los angelinos a un nuevo festejo en la carretera.
El quinteto titular de Milwaukee Bucks
- Ryan Rollins
- Jaime Jaquez Jr.
- Kyle Kuzma
- Myles Turner
- Brayden Burries
El quinteto titular de Los Ángeles Lakers
- Luka Dončić
- Austin Reaves
- Matisse Thybulle
- Jake LaRavia
- Walker Kessler
En sintesis
- Milwaukee Bucks y Los Ángeles Lakers juegan este miércoles 11 de noviembre en NBA.
- Luka Dončić será titular con Los Ángeles Lakers, líderes de la Conferencia Oeste.
- El Fiserv Forum albergará el partido entre Bucks y Lakers a las 19:00 horas.