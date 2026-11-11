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¿Juega Luka Doncic? Los quintetos titulares de Milwaukee Bucks vs. Los Ángeles Lakers por la NBA

Todo lo que necesitas saber sobre el cruce entre Bucks y Lakers: presente de ambos equipos, horario para México y cómo saltarían a la duela en el Fiserv Forum.

Bucks vs. Lakers por la NBA.
© Getty ImagesBucks vs. Lakers por la NBA.

Este miércoles 11 de noviembre continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un choque de alto calibre interconferencia. Los Milwaukee Bucks reciben a Los Ángeles Lakers a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México) en la duela del Fiserv Forum.

Los Bucks afrontan este compromiso con la urgencia de recomponer el camino y hacer valer la localía tras un inicio irregular de temporada, condicionado por las ausencias y rotaciones en el perímetro de su plantilla. El conjunto de Milwaukee buscará apoyarse en el orden defensivo de Myles Turner en la pintura y el aporte de Jaime Jaquez Jr. en las alas para frenar el vertiginoso ritmo del conjunto visitante.

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Por su parte, los Lakers llegan en un momento inmejorable, instalados en el liderato de la Conferencia Oeste tras enlazar seis victorias consecutivas. Respecto a la presencia de Luka Dončić, el astro esloveno se encuentra en plenitud física y saltará a la duela desde el primer cuarto, buscando extender su descomunal inicio de campaña anotadora para guiar a los angelinos a un nuevo festejo en la carretera.

El quinteto titular de Milwaukee Bucks

  • Ryan Rollins
  • Jaime Jaquez Jr.
  • Kyle Kuzma
  • Myles Turner
  • Brayden Burries

El quinteto titular de Los Ángeles Lakers

  • Luka Dončić
  • Austin Reaves
  • Matisse Thybulle
  • Jake LaRavia
  • Walker Kessler
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En sintesis

  • Milwaukee Bucks y Los Ángeles Lakers juegan este miércoles 11 de noviembre en NBA.
  • Luka Dončić será titular con Los Ángeles Lakers, líderes de la Conferencia Oeste.
  • El Fiserv Forum albergará el partido entre Bucks y Lakers a las 19:00 horas.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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