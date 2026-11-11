¿Juega Luka Doncic? Los quintetos titulares de Milwaukee Bucks vs. Los Ángeles Lakers por la NBA

Todo lo que necesitas saber sobre el cruce entre Bucks y Lakers: presente de ambos equipos, horario para México y cómo saltarían a la duela en el Fiserv Forum.

Este miércoles 11 de noviembre continúa la actividad de la temporada regular 2026-2027 de la NBA con un choque de alto calibre interconferencia. Los Milwaukee Bucks reciben a Los Ángeles Lakers a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México) en la duela del Fiserv Forum.

Publicidad

Los Bucks afrontan este compromiso con la urgencia de recomponer el camino y hacer valer la localía tras un inicio irregular de temporada, condicionado por las ausencias y rotaciones en el perímetro de su plantilla. El conjunto de Milwaukee buscará apoyarse en el orden defensivo de Myles Turner en la pintura y el aporte de Jaime Jaquez Jr. en las alas para frenar el vertiginoso ritmo del conjunto visitante.

Por su parte, los Lakers llegan en un momento inmejorable, instalados en el liderato de la Conferencia Oeste tras enlazar seis victorias consecutivas. Respecto a la presencia de Luka Dončić, el astro esloveno se encuentra en plenitud física y saltará a la duela desde el primer cuarto, buscando extender su descomunal inicio de campaña anotadora para guiar a los angelinos a un nuevo festejo en la carretera.

El quinteto titular de Milwaukee Bucks

Ryan Rollins

Jaime Jaquez Jr.

Kyle Kuzma

Myles Turner

Brayden Burries

Publicidad

El quinteto titular de Los Ángeles Lakers

Luka Dončić

Austin Reaves

Matisse Thybulle

Jake LaRavia

Walker Kessler

En sintesis