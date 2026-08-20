Luka Doncic, estrella de la NBA, salva 50 millones de dólares en guerra judicial con su expareja

A casi seis meses de la ruptura de la estrella de los Los Angeles Lakers con Anamaria Goltes, el conflicto legal entre la figura de la NBA y la madre de sus dos hijas tuvo un freno clave en California. La Justicia del condado de Los Ángeles desestimó formalmente la demanda de manutención infantil que la modelo e influencer eslovena presentó contra el base. Si bien esta resolución pone fin al expediente iniciado en marzo, el fallo se emitió sin perjuicio, lo que deja la puerta abierta para una eventual reapertura del caso si no llegan a un acuerdo.

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La jueza Melissa C. Lyons tomó la decisión tras una audiencia remota donde la representación legal de Goltes aceptó retirar toda la acción judicial. Según explicó el abogado Evan C. Itzkowitz, el trámite sufrió demoras previas debido a la falta de la firma del jugador —requerimiento que el tribunal aclaró que no resultaba obligatorio—, lo que derivó en una nueva presentación sugerida por empleados de la corte. Por su parte, Laura Wasser, abogada especializada en divorcios de alto perfil que contrató Doncic, sostuvo que la demanda nunca tuvo sustento y que buscaba aprovechar la legislación de California para obtener cifras desorbitadas.

Detrás del cierre de la causa judicial se desplegó una intensa negociación económica para evitar el escándalo público. Reportes de TMZ indicaron que Goltes estuvo dispuesta a retirar la demanda a cambio de USD 50 millones, suma dividida en un 80% para ella y un 20% para las dos pequeñas. Asimismo, la propuesta exigía reducir el tiempo de visitas del basquetbolista con sus hijas de dos días a solo uno por semana, exigencia que encendió las alarmas en el entorno del deportista de 27 años.

El vínculo sentimental de la pareja comenzó en 2016, cuando ambos eran adolescentes, y se coronó con el compromiso matrimonial en julio de 2023. De la relación nacieron Gabriela, de dos años, y Olivia, nacida a fines de 2025 en Europa. Fue justamente tras la llegada de la segunda bebé que la convivencia colapsó, ya que el viaje de Doncic a su país natal en diciembre desencadenó fuertes diferencias por la custodia y el lugar de residencia de las niñas, derivando en la confirmación pública del fin del compromiso.

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De esta manera, el basquetbolista esloveno busca priorizar la relación con las pequeñas mientras continúa enfocado en la temporada con el equipo de California. A través de sus declaraciones, el jugador de los Lakers remarcó en todo momento su deseo de resolver las diferencias en buenos términos y mantener una presencia activa en la crianza, mientras que la retirada del expediente judicial abre una tregua formal entre las partes para negociar de manera privada sin la presión de los tribunales de Los Ángeles.

En síntesis