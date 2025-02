La NFL es así. La mayor organización de futbol americano en el mundo siempre está buscando superarse y es por eso que le gusta tener bien organizado para no encontrarse con ningún tipo de contratiempo que pueda cambiar los planes y generar problemas inesperados. En ese contexto, ya se sabe cuando y donde será el próximo Super Bowl en 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué equipos lograron ganar tres títulos consecutivos en la NFL?

Fecha y lugar para el Super Bowl de 2026

La edición LX tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara en California. Lo que no se modifica es la fecha, al igual que en 2025, en el próximo año la historia no será distinta y el día pactado para encontrar al próximo campeón es el domingo 8 de febrero. Para algunos puede sonar a un poco exagerado adelantarse tanto en el tiempo, pero hay aficionados que se guardan sus lugares con mucha anticipación y es por eso que la empresa decide mantener todo ordenado, sin salirse de lo establecido para que todos estén conformes y no haya sorpresas.

El Levi’s Stadium de Santa Clara en California es la sede elegida para el Super Bowl en 2026. (GETTY IMAGES)

En 2025, la final la sede elegida fue el Caesars Superdome de New Orleans. Lo que busca la NFL es poder abarcar todo el territorio estadounidense y que desde cualquier parte del país tengan la posibilidad de llegar a ver una evento tan esperado en cada comienzo de año como lo es la final de una de las competencias más prestigiosas del planeta.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuánto dura el mediotiempo del Super Bowl LIX 2025 entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs?

El Super Bowl regresará a California luego de tres finales. La última fue en 2022 y en aquella ocasión los hechos que dejaron como campeón a Los Angeles Rams ante los Cincinnati Bengals se desarrollaron en el SoFi Stadium. Esta vez, se modifica la sede madre, pero la ciudad sigue siendo la misma, ya que es un punto clave en el ingreso y egreso de espectadores.