Qué partidos de la NFL se juegan HOY jueves 27 de noviembre en el Día de Acción de Gracias

Llegó uno de los días más importantes y tradicionales de la Temporada Regular. Conoce qué franquicias se enfrentan.

Por Leandro Barraza

© GETTY IMAGESKansas City Chiefs y Dallas Cowboys se enfrentan en el Día de Acción de Gracias

La Temporada Regular de la NFL celebra una de sus jornadas más emblemáticas este 27 de noviembre: el Día de Acción de Gracias. El cuarto jueves de noviembre es tradicionalmente una fecha festiva para Estados Unidos y se ha convertido también en una tradición inamovible en el futbol americano.

Los partidos de futbol americano son parte esencial de esta celebración y puntualmente hoy habrá tres encuentros con la participación de importantes equipos como Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers o Baltimore Ravens, entre otros. A continuación, repasa todos.

Patrick Mahomes intenta completar un pase (GETTY IMAGES)

Partidos de la NFL del jueves 27 de noviembre

  • Green Bay Packers vs Detroit Lions | 12:00 HRS
  • Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys | 15:30 HRS
  • Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens | 19:20 HRS
*Horario del centro de México

¿Qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una celebración que combina tradición histórica y sentido familiar. Se inspira en el banquete compartido en 1621 entre los peregrinos recién llegados y los nativos Wampanoag, aunque con el tiempo evolucionó hacia un día dedicado a expresar gratitud por lo positivo del año. El cuarto jueves de noviembre se celebra una de las festividades más importantes del país, marcada por grandes reuniones familiares, una comida abundante centrada en el pavo y una atmósfera de convivencia. También se asocia con desfiles, futbol americano y el comienzo de la temporada navideña.

Leandro Barraza
