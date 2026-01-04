Una de las irrupciones más importantes en los últimos meses fue la de Lennart Karl. El joven alemán de apenas 17 años está impresionando a propios y extraños con un nivel que le permitió consolidarse en el equipo titular del Bayern Múnich, pero con el claro objetivo de afianzarse en el conjunto bávaro antes de dar un paso soñado en su carrera.

Lennart Karl quiere jugar en Real Madrid

En las últimas horas se filtraron una serie de declaraciones de Karl en las que confesaba sus intenciones de jugar en el Real Madrid en algún momento de su carrera. Sus comentarios expresan el deseo del jugador de dar un salto al club considerado como el más importante del mundo, a pesar de estar desarrollándose con gran comodidad en Alemania.

“El Bayern es un gran club. Es un sueño estar aquí. Pero algún día me gustaría fichar por el Real Madrid, ese es mi club deseado… Aunque eso que se quede entre nosotros”, expresó Karl entre risas y complicidad con el entrevistador.

La ficha de Karl está cotizada 60 millones de euros. En cuanto a números, el mediapunta acumula 23 partidos con seis goles y dos asistencias, generando una grata sorpresa en Baviera, ya que era una posición sobre la que cual estaban buscando un poco de estabilidad, confiando el armado de juego en una pieza inamovible.

Su sociedad con Harry Kane y Michael Olise más Luis Díaz por izquierda le permitió a Vincent Kompany generar un cuarteto dorado que brilla y promete luchar en todas las competencias. Para el Real Madrid sería la posibilidad de sumar un joven talento más, aunque sin la necesidad exclusiva de hacerlo, mientras que para el Bayern representaría una baja sensible. ¿Se hará el traspaso en algún momento?

