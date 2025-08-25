Dak Prescott les da la noticia a los aficionados de Dallas Cowboys que tanto esperaban para la NFL 2025

Esta novela se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones. Los aficionados de Dallas Cowboys siguen a la expectativa de lo que pasará con la estrella defensiva Micah Parsons en la NFL 2025, y cuando parecía que solo llegaban malas noticias al respecto, Dak Prescott llegó con una buena nueva.

Publicidad

Publicidad

¡A los antecedentes! Parsons entra en el último año de su contrato como novato y ganará $24 millones de dólares en la temporada 2025-26. Con este contexto, empezaron las negociaciones para que el linebacker firme el primer contrato millonario en la NFL, y las cosas no van nada bien con los Cowboys.

Luego de que Micah Parsons anunciara el primer agosto que “ya no quiero jugar para los Dallas Cowboys. Mi solicitud de intercambio ha sido enviada personalmente a Stephen Jones (vicepresidente de Dallas Cowboys)”; Jerry Jones, dueño de los Vaqueros, reveló que “cuando quisimos enviar los detalles (del contrato) al agente, el agente nos dijo que nos lo metiéramos en el culo”. ¿Y ahora qué pasará?

Prescott y la noticia a los aficionados de Cowboys que estaban esperando

Dak Prescott jugará su décima temporada en la NFL. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ante el misterio de si Parsons iniciará la temporada NFL 2025-26 con los Cowboys, Dak Prescott entregó la buena noticia que la estrella defensiva del equipo de Dallas jugaría en la Semana 1 porque “tengo confianza. Ya se lo dije hace tiempo. Y, sinceramente, me baso en mi experiencia. No es diferente a la mía. Tengo confianza en eso. Solo espero, y sé que lo está, que esté listo para jugar”.

ver también Todo listo para que Micah Parsons deje a los Cowboys: La mala noticia que dio Jerry Jones

¿Cuál es el primer juego de Dallas Cowboys en la próxima temporada de la NFL?

Con la premisa instalada que Micah Parsons jugaría en el debut de Dallas Cowboys en la temporada NFL 2025-26 a pesar de que está entrenando solo en el campamento de los Vaqueros, empieza a tomar otro color el juego de la Semana 1 contra Philadelphia Eagles, actual campeón del Super Bowl, del jueves 4 de septiembre a las 20:20 ET en el estadio Lincoln Financial Field.

Encuesta¿Cuál es el salario de Micah Parsons en la NFL 2025-26? ¿Cuál es el salario de Micah Parsons en la NFL 2025-26? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad