El dueño de los Cowboys manda mensaje a Dak Prescott tras la dura derrota contra Chicago Bears 

La derrota frente a los Bears provocó que Jerry Jones, propietario de Dallas Cowboys, enviara un mensaje directo al quarterback Dak Precott.

Por Julio Montenegro

Jerry Jones Dak Presott hablaron tras la derrota vs Giants.
Jerry Jones Dak Presott hablaron tras la derrota vs Giants.

Cuando parecía que Dallas Cowboys podría encaminarse a tener una buena temporada en la NFL tras una victoria en tiempo extra contra New York Giants, llegó una dura derrota ante Chicago Bears. Fue inevitable que no llegara un firme mensaje del dueño del equipo, Jerry Jones, para Dak Prescott.

Los Cowboys saltaron al emparrillado del estadio Soldier Field para enfrentar a un equipo de los Bears que llegaba después de dos derrotas. Los expertos y las casas de apuestas tenían al equipo de Dallas como el favorito, pero el que terminó llevándose los reflectores de las cámaras fue el quarterback Caleb Williams.

Mientras Williams terminó con cuatro pases de anotación y 298 yardas, Dak Prescott tuvo un pase anotación, dos intercepciones, 251 yardas y fue sustituido en el último cuarto de la derrota de Dallas Cowboys contra Chicago Bears. Todo esto originó la contundente reacción de Jerry Jones.

El dueño de los Cowboys y un mensaje a Prescott tras la dura contra Bears 

Jerry Jones habló del presente de Cowboys.

Jerry Jones habló del presente de Cowboys. (Foto: Getty Images)

Lejos de soltarle la mano por el mal partido que llevó a los Cowboys a tener marca de una victoria y dos derrotas, Jones le envió un mensaje de apoyo a Prescott cuando le peguntaron si ve a Dallas como un equipo que va a clasificar a los Playoffs. “Les diré que sí. Es porque vieron al número 4 (Dak Prescott) hoy 21 de septiembre) y vieron lo que somos capaces de hacer en el juego terrestre… A medida que avanzamos hacia los playoffs, tenemos que mejorar la defensa. Sin duda”, afirmó el dueño de los Vaqueros.

La NFL no dudó y tomó esta decisión con Tom Brady tras la supuesta trampa con Las Vegas Raiders

ver también

La NFL no dudó y tomó esta decisión con Tom Brady tras la supuesta trampa con Las Vegas Raiders

Esto dijo Dak Prescott luego de que lo sacaran en pleno partido contra Chicago Bears

“Obviamente quiero cada repetición, nunca se me ocurre que me retiren, pero ya sabes… Hay que ser realista y profesional, entendiendo dónde estaba el juego. Tuve una oportunidad justo ahí, anotar en la zona roja, y no lo hicimos en ese momento. Era un partido de tres puntos con dos minutos para el final, y es una temporada joven, soy muy duro, y quiero llegar ahí y hacer cada repetición. Esos chicos están empezando en el campo. ¿Verdad? Quiero decir sanos, estar sanos, y estoy seguro de que fui una parte importante de esa decisión, señaló Prescott sobre su salida durante la derrota de Dallas Cowboys con Chicago Bears.

