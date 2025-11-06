Toda la NFL consternada por la muerte de un jugador de Dallas Cowboys a los 24 años

Conmoción total en la NFL. Dallas Cowboys sorprendió al anunciar este jueves 6 de noviembre la muerte de Marshawn Kneeland. “Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un querido compañero y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones por Marshawn están con su novia Catalina y su familia”, publicó la franquicia.

Kneeland había sido uno de los protagonistas en la derrota de los Cowboys ante Arizona Cardinals el pasado lunes y los primeros informes de la policía de Frisco (Texas) apuntan a que su fallecimiento se trataría de un suicidio. “Un hombre fue hallado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida tras una persecución vehicular que involucró a otras agencias y derivó en una búsqueda conjunta en Frisco”, comunicaron las autoridades.

“Los agentes recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas, siendo encontrado a la 1:31 a. m., sin vida, con lo que parecía ser una herida autoinfligida. La causa y la forma de la muerte serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin”, completa el departamento.

Marshawn Kneeland, jugador fallecido de Dallas Cowboys (GETTY IMAGES)

Quién era Marshawn Kneeland

Marshawn Kneeland era un joven defensive end oriundo de Michigan nacido en 2001. Había sido reclutado por Dallas Cowboys en el Draft de la NFL de 2024, donde había sido seleccionado en segunda ronda tras destacarse en Western Michigan. Era considerado un importante proyecto por su potencia física y capacidad para presionar al mariscal. Había llegado al equipo con expectativas de convertirse en una pieza importante de la defensa a futuro y su carrera terminó de manera repentina y trágica.

