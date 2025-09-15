El mensaje que Dak Prescott le envió a Russell Wilson tras la victoria de Cowboys a Giants

Era tan solo la Semana 2 de la temporada NFL 2025-26, pero había mucho en juego. Dallas Cowboys saltó al emparrillado del estadio AT&T con la presión de haber perdido el primer juego de la temporada, así que Dak Prescott no dudó y le envió un mensaje a Russell Wilson tras la victoria contra New York Giants.
Las cosas se empezaron a complicar tanto para los Cowboys que a falta de 25 segundos perdían por 37-34 contra los Giants. Wilson elevó la mano al cielo y celebró el pase de touchdown de 48 yardas a Malik Nabers como si hubieran ganado el juego, pero…
En una serie ofensiva de cuatro jugadas que tardó 20 segundos, Dallas Cowboy se puso a distancia de un gol de campo para mandar el juego a tiempo extra. Brandon Aubrey lo anotó de 64 yardas y el vibrante encuentro contra New York Giants se fue a tiempo extra. ¡Ahí apareció Dak Prescott!
“Les dije que podía correr. La rehabilitación salió bien”, dijo Prescott sobre el acarreo que hizo desde la mitad del campo para dejar a Aubrey en posición de que ganara el juego con un gol de campo de 46 yardas. La victoria fue para los Cowboys 40 a 37, llegaron a marca de 1-1 y el mariscal de campo de Dallas le envió un contundente mensaje a Russell Wilson.
Prescott y un mensaje perfecto a Russell Wilson tras el triunfo de Cowboys
Dak Prescott y Russell Wilson en Cowboys vs. Giants. (Foto: Getty Images)
Al saber que estaban jugando contra un rival de la División Este de la Conferencia Nacional, Dak Prescott le envió un mensaje claro a Wilson sobre lo significó la victoria para Dallas Cowboys y la derrota para New York Giants: “Era una victoria obligada para no quedar 0-2 en la división“.
¿Quién tuvo más pases de anotación en Cowboys vs. Giants, Dak Prescott o Russell Wilson?
Mientras que Russell Wilson terminó con tres pases de anotación, una intercepción y 450 yardas, Dak Prescott registró dos touchdowns, una intercepción y 361 yardas en la victoria de Dallas Cowboys contra New York Giants por las Semana 2 de la temporada NFL 2025-26.
