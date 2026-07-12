No queda nada del Conor McGregor que el mundo de UFC admiraba

No se puede tapar el sol con un dedo y es una realidad innegable que la leyenda perdió gran parte del legado que supo construir.

El amargo epílogo del T-Mobile Arena de Las Vegas confirmó la sospecha más dolorosa para los amantes de las artes marciales mixtas. La nostalgia colectiva empujó a millones de personas a creer en un milagro, pero el choque ante Max Holloway en UFC 329 desnudó una realidad ineludible. El octágono devolvió una versión frágil de aquel deportista soberbio que alguna vez paralizó al planeta con sus combinaciones y su carisma avasallante.

Publicidad

La frustración de la velada no radicó únicamente en la veloz detención del árbitro Mike Beltran, sino en la dolorosa evidencia del declive físico. Quedaron muy lejos los años de gloria en los que el irlandés hizo historia al convertirse en el primer campeón simultáneo en dos categorías distintas de la organización. Hoy, aquel peleador implacable que dominó las divisiones pluma y ligero parece un recuerdo borroso sepultado por el paso del tiempo.

Conor McGregor ya no es lo que fue

El fiasco de este fin de semana representó el punto final de una larga cadena de regresos frustrados que desgastaron su credibilidad. Desde su dura fractura en 2021, el público soportó cancelaciones sistemáticas, amagues de retiro y la recordada caída de su combate ante Michael Chandler en 2024. Cada intento de retorno funcionó como un espejo de falsas promesas que solo sirvieron para estirar una agonía deportiva evidente.

Conor McGregor pasó sin pena ni gloria por el octágono de UFC. (GETTY IMAGES)

Publicidad

La aparatosa torcedura sufrida tras intentar una patada voladora sepultó de manera definitiva cualquier aspiración de elite en su carrera. Las Vegas fue testigo del hundimiento de una trayectoria que ya no encontró respuestas mecánicas ni reflejos ante la exigencia de la competencia actual. La decepción de los aficionados se transformó en un reclamo generalizado para un hombre que ya no pertenece al ecosistema de los mejores.

El veredicto de la jornada parece haberle puesto un punto final definitivo a su trayectoria profesional a los 37 años de edad. Sin la mística del pasado y con el cuerpo pasado de facturas, prolongar la actividad competitiva solo arriesgaría el valioso legado que construyó en la década anterior. El mito del peleador invencible terminó de romperse en Nevada, dejando en claro que el tiempo no perdona ni siquiera a las leyendas más grandes.

En síntesis

Conor McGregor evidenció su declive físico tras lesionarse en el combate ante Max Holloway.

evidenció su declive físico tras lesionarse en el combate ante Max Holloway. El árbitro Mike Beltran realizó una veloz detención de la pelea en Las Vegas.

realizó una veloz detención de la pelea en Las Vegas. El peleador irlandés sufrió el hundimiento de su trayectoria a los 37 años de edad.