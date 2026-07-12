¿Conor McGregor ya estaba lesionado? La verdad sobre su pelea vs. Max Holloway en UFC

The Notorious fue el responsable de que las redes sociales se llenaran de múltiples teorías sobre su regreso fallido al octágono.

El abrupto desenlace en el T-Mobile Arena de Las Vegas encendió las alarmas y abrió un fuerte debate en el mundo de UFC. La fallida patada voladora que derivó en la lesión de Conor McGregor frente a Max Holloway dejó flotando una pregunta inevitable entre los especialistas. ¿Se lastimó arriba de la lona o el irlandés ya acarreaba problemas físicos desde el campamento?

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McGregor lucía incómodo antes de la pelea

Tras la detención del árbitro Mike Beltran antes de completar el segundo minuto, las redes sociales estallaron con diversas teorías. Muchos aficionados e internautas hicieron hincapié en la salida al octágono, asegurando que al The Notorious se lo veía algo molesto al caminar. El foco apuntó directo a su tobillo derecho, la zona que finalmente colapsó tras el salto inicial.

#UFC Conor McGregor, walked in injured, watch him taking off his shoes before the fight. pic.twitter.com/cX3bb0n4x1 — Ken Holbrook (living wage investor) (@MMAG33K) July 12, 2026

Por el contrario, los reportes provenientes del vestuario y el análisis de la transmisión oficial contradicen las sospechas de los fanáticos. Quienes siguieron de cerca los movimientos previos afirmaron que, durante la entrada en calor, el peleador lució en óptimas condiciones. Realizó sus ejercicios de forma fluida, saltó y estiró sin exhibir muestras claras de dolor.

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La sombra de su última fractura en 2021 ante Dustin Poirier agigantó las dudas, aunque en aquella ocasión el daño fue en la pierna izquierda. Esta vez, a pesar de la decepción del público y los abucheos generalizados por el final prematuro, el de Dublín logró retirarse caminando. El abandono le impidió pelear, pero no afectó su bolsa pautada de 15 millones de dólares.

La realidad indica que nunca se sabrá con total certeza el estado real con el que la leyenda ingresó a la jaula de Las Vegas. Hasta el momento, el equipo médico de la UFC no emitió partes oficiales ni confirmó que existiera una lesión previa al combate. Por ahora, todo quedó catalogado como un lamentable accidente mecánico en el arranque de la contienda.

En síntesis

Conor McGregor se lesionó el tobillo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

se lesionó el tobillo en el de Las Vegas. El árbitro Mike Beltran detuvo la pelea antes de completar el segundo minuto.

detuvo la pelea antes de completar el segundo minuto. El peleador irlandés aseguró su bolsa pautada de 15 millones de dólares.