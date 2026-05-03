David Benavidez: la nueva estrella que puede dominar el boxeo, si lo dejan…

Apareció en el cuadrilátero con Mike Tyson y Ryan García. Se presentó con la bandera mexicana, deseando dejar bien en claro que era su noche, que buscaba representar a un país y que estaba seguro de lo que iba a conseguir seis rounds después: derrotar al Zurdo Ramírez y convertirse en campeón del mundo en una tercera categoría distinta.

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Ahora bien. El efecto David Benavidez no es reciente, ni un personaje que surgió de la nada en los últimos meses y que atraviesa una buena racha, como sucedió más de una vez a lo largo de la historia. David viene remando contra la marea hace tiempo y es momento de que el deporte verdaderamente le dé el lugar que se merece y lo deje brillar.

A Benavidez hay que darle lo que quiere

¿Por qué decimos que es si lo dejan? Porque Benavidez tuvo que subir hasta el peso crucero para tener una pelea de primer nivel, ante un verdadero campeón y encima le dio una paliza de telenovela, haciendo ver muy inferior a su rival, casi como si ese trono de monarca que tenía fuera injustificado.

THE MOMENT DAVID BENAVIDEZ MADE HISTORY 🔥#BenavidezZurdo pic.twitter.com/z7WfJxN5Dl — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 3, 2026

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Durante largos meses y algunos años, Benavidez insistió una y otra vez en concretar una pelea con Canelo Álvarez: le dijeron que no. Bueno, una posibilidad con Dmitry Bivol o Artur Beterbiev también son posibles para él: le dijeron que no. Insólitamente y por alguna razón que solo unos pocos saben, el Bandera Roja siempre fue condenado a contiendas de menor tenor, hasta que el Zurdo le dio una oportunidad de oro en Las Vegas.

Ahora dependerá de las promotoras y los encargados de organizar peleas. David ya alzó la mano y demostró todo lo que es capaz de hacer pese a las múltiples negativas que recibió a lo largo de su trayectoria. En ese momento, es un fenómeno inevitable, imposible de contradecir o menospreciar, por lo que su éxito parece garantizado, al menos las luces grandes que estaba deseando tener en su espalda.

En síntesis

David Benavidez derrotó al Zurdo Ramírez tras seis rounds en una pelea en Las Vegas .

derrotó al tras seis rounds en una pelea en . El boxeador obtuvo el título de campeón del mundo en su tercera categoría distinta .

. Benavidez subió hasta el peso crucero para capturar el trono del actual monarca.